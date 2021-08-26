دعاء الشفاء للأم المريضة .. ردده ليرزقها الله الصحة والعافية

دعاء الشفاء للأم المريضة .. الأم نعمةٌ من الله - عزَّ وجَّل- للإنسان، فلا يشعر بالأمان إلا بحضورها، ولا يشعر بضعفِهِ إلا بين يديها، وعندما يصيبها أي مرض أو إعياء يسارع الابن و الابنة دعاء الشفاء للأم المريضة ، ويزداد الدعاء للأم في المناسبات التي تتعلق بها، دعاء الشفاء للأم المريضة من الأمور التي ينبغي على كل ابن وابنة أن يحرص عليها.

دعاء الشفاء للأم المريضة

اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرّها الذنوب.

اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها.

يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين.

اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

دعاء الشفاء للأم المريضة

اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين.

اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام.



اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجّل بشفائها أمي.

يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا.

يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

دعاء للام المريضة بالشفاء العاجل

اللهم أنت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم قرّ أعيننا بشفائها، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

اللهم لا تؤاخذنا بما كسبنا ولا كسبت، اللهم أنت الرحيم والعفو والمولى ونعم النصير، فرحمة منك يا لطيف بجسد أتعبه طول الحمل و صبر على تربية.

اللهم اغفر لها اللهم اشفها اللهم ارفع عنها البلاء وخفف عنها يا رحيم.

اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها ، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.

دعاء للام المريضة بالشفاء

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا.



يارب داوي جروحها وسكن آلامها وأشفيها من أمراضها، وألبسها ثوب العافية وعافيها وأشفها وأعف عن أمي، اللهم تولى أمي برحمتك وأشملها بمغفرتك وعطفك يا كريم ويا ودوود يا الله.

الله يا ذا الجلال والإكرام، دعوتك يا حي يا قيوم باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك أن تبسط من رحمتك وبركاتك

على أمي، فيا رب ألبسها لباس العافية كي تهنأ عيشتها، واجعل المغفرة ختامها كي لا تضرها ذنوبها.

اللهم أكف أمي كل الأهوال دون الجنة لتبلغ إياها برحمتك أنت يا الله يا أرحم الراحمين.

يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها.



اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا.

اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك والملاك اشف كل أم علمت منها الصبر والاحتمال.

اللهم أذهب عنها آلامها و أفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.

دعاء للام المريضة بالشفاء العاجل

اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أمي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيها.

اللهم يا مبرئ من السقم اللهم اشفي أمي من الداء وأكشف لها الدواء اللهم اجعل جسدها صابرًا على البلاء.

اللهم أنت أعلم بحالها من ومن الأطباء لجأت إليكَ يا مجيب الدعاء ربي احفظها لي واجعلها قرة عيني وارزقني برها.

اللهم اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، واحميها وارحمها واغفر لها وارزقها جنتكَ من جميع أبوابها.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفكَ وكرمكَ وستركَ الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية.

اللهم ارحمها بقدرتكَ عليه أنت ثقته ورجائه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطر اشفي أمي.

اللهم إني أسألك أمي اكفيها بركنك الذي لا يرام واحفظها بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل وفي النهار واشفها أنت الشافي والمعافي.

اللهم أني أعوذ بك بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة وكل عية لامة، يارب الناس أذهب البأس عن أمي

وأشفها شفاء لا يغادر سقمًا.

يارب إني دعوتك بضهر الغيب أن تمن على أمي بالشفاء، وتردها إلي سالمة سليمة من كل بلاء وداء يا حنان يا منان يالله.

اللهم عافيها وأشفها هي ومرضى المسلمين فأنت نعلم المولى ونعم المجيب.

ربِ أذهب عنها الباس وخذ بيدها وأحرسها بعينك، اللهم أحفظ أمي بعزك الذي لا يضام، ويارب أرحم أمي بقدرتك وأكشف همها وفرج كربها، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك.

اللهم ارزقها سعة الرزق حينما يكبر سنها وينقطع عمرها، واغفر لها كل ما مضى من ذنوب وتقبل توبتها وأجب دعائها، وأختم بالحسنات أعمالها.



اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها .

اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين.