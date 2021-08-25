الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أسفها لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات حرص دولة الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة و يعزز ازدهارها ونهضتها.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إن " دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز و تمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب و قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأضاف أن "الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين و تسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية".

وأكد وزير الخارجية الإمارات عبد الله بن زايد، "حرص دولة الإمارات على توثيق و تطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب و الجزائر".