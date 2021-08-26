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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، استقرارا على أسعار ختام الأمس، الذي شهد تراجعاً بنحو 3 جنيهات على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع المتخصصة.

أسعار الذهب اليوم   

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 900 جنيه خلال تعاملات اليوم مقابل  904 جنيهات بتراجع بلغ 4 جنيهات، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 788 جنيها مقابل 791 جنيها للجرام أمس الثلاثاء بتراجع بلغ 3 جنيهات. 

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تراجع 3 جنيهات للجرام.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب  

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 675 جنيها اليوم مقابل 678 جنيها أمس بتراجع بلغ 3 جنيهات، وسعر الجرام من عيار 14 نحو 525 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,114 جنيه كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,328 جنيه أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 904,000 جنيه.

أسعار الذهب عالميا  

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

وأضاف عادل راضي أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع  أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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