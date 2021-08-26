أخبار التعليم|تنسيق الجامعات 2021 .. فتح باب التحويلات لكليات جامعة عين شمس.. الإثنين.. القمر عند أبعد مسافة له من الأرض

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن الحاضنات التكنولوجيا

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



تنسيق الجامعات 2021 .. فتح باب التحويلات لكليات جامعة عين شمس

يعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، عن فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022م .



كلية التربية للطفولة المبكرة القاهرة تنظم دورة أساسيات الكتابة العلمية



أعلنت إدارة مركز الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على عمل دورة اساسيات الكتابة العلمية يوم الاحد القادم 29 أغسطس الساعه الرابعه مساء.



الإثنين.. القمر عند أبعد مسافة له من الأرض

يترقب جميع هواة الفلك يوم الإثنين القادم، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند أبعد مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.



البحث العلمي تعلن عن اول مدرسة صيفية للأكاديمية الشباب بعنوان الطب التجديدى و هندسة الانسجه

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية للعلوم دعوة لحضور أول مدرسة صيفية لها بعنوان " الطب التجديدى و هندسة الانسجه " ، وهي تتكون من 4 modules اونلاين (2 محاضرة فى الأسبوع كل يوم أربعاء) ، بدءاً من الأربعاء 25 أغسطس و حتى الأربعاء 15 سبتمبر 2021 ، من الساعة 4 إلى 6:30 مساء.

