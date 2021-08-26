هو الأمان.. جامعة القاهرة توضح استعدادتها لتطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

قالت أمل السيد نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة لشئون البيئة والخدمة، إن مستشفيات جامعة القاهرة بدأت بتطعيم الفرق الطبية كـ مرحلة أولى، ومن ثم تطعيم أساتذة الجامعات والعاملين بها خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضافت "أمل السيد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن جامعة القاهرة بدأت في تطعيم الطلاب وخاصة طلاب كليات الطب، متابعة:" تطعيم طلاب الفرق النهائية بكليات الطب، نتيجة تواجدهم المستمر في المستشفيات".



وأكملت: " الآن نعمل على تطعيم باقى الطلاب، وذلك وفقا للقرارات الأخيرة، متابعة: الجامعة قامت بزيادة عدد وحدات التطعيم وجرعات اللقاح.



وشددت على أن جامعة القاهرة تضع تطعيم الطلاب نصب أعينها، مسترسلة: التطعيم هو بر الأمان".







