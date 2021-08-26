توريد مستلزمات طبية بقيمة 9 ملايين جنيه  لمستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توريد مستلزمات طبية بقيمة 9 مليون جنيه كدفعة أولي ثلث سنوية دعما لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة .

واضاف أنه تم توريد حتي الآن مستلزمات طبية بقيمة 3 مليون و 650 الف جنيه وجاري استكمال توريد باقي الأصناف والكميات المطلوبه بقيمة 5 مليون و 350 الف لتوزيعها علي المستشفيات .

واضاف أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه بتوفير كافة احتياجات مستشفيات الصحه من أجهزة ومستلزمات طبية .

وأشار الى أن المستشفيات التي تم توزيع المستلزمات الطبية عليها هي ( المنصوره العام الجديد - السنبلاوين العام - دكرنس العام - طلخا المركزي - شربين المركزي - بلقاس المركزي - نبروه المركزي - ميت غمر المركزي - اجا المركزي - تمي الامديد المركزي - الجماليه المركزي - منية النصر المركزي - المنزلة المركزي - المطريه المركزي - الكردي المركزي - ميت سلسيل المركزي - دماص المركزي - اتميدة المركزي - شبر سندي المركزي - شبراهور المركزي - المقاطعه المركزي - جمصه المركزي - كلي ومسالك ميت غمر - صدر المنصوره - حميات المنصوره - رمد المنصوره - الجلديه والجزام - صدر دكرنس - صدر بهوت - حميات دكرنس - مركز تدريب الاسنان - طوارئ المديرية ) .

وقد وجه وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة لدعم مديرية الصحة بالدقهلية بالأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بهدف تحسين خدمات قطاع الصحه للمواطنين بأنحاء المحافظه.

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