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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد مستلزمات طبية بقيمة 9 ملايين جنيه  لمستشفيات الدقهلية

مستلزمات طبيه لصحة
مستلزمات طبيه لصحة الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توريد  مستلزمات طبية بقيمة 9 مليون جنيه  كدفعة أولي ثلث سنوية دعما لمستشفيات مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة .

 

واضاف  أنه تم توريد حتي الآن مستلزمات طبية بقيمة 3 مليون و 650 الف جنيه وجاري استكمال توريد باقي الأصناف والكميات المطلوبه بقيمة 5 مليون و 350 الف لتوزيعها علي المستشفيات .

 

واضاف أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه بتوفير كافة احتياجات مستشفيات الصحه من أجهزة ومستلزمات طبية .

 

وأشار الى أن المستشفيات التي تم توزيع المستلزمات الطبية عليها هي ( المنصوره العام الجديد - السنبلاوين العام - دكرنس العام - طلخا المركزي - شربين المركزي - بلقاس المركزي - نبروه المركزي - ميت غمر المركزي - اجا المركزي - تمي الامديد المركزي - الجماليه المركزي - منية النصر المركزي - المنزلة المركزي - المطريه المركزي - الكردي المركزي - ميت سلسيل المركزي - دماص المركزي - اتميدة المركزي - شبر سندي المركزي - شبراهور المركزي - المقاطعه المركزي - جمصه المركزي - كلي ومسالك ميت غمر - صدر المنصوره - حميات المنصوره - رمد المنصوره - الجلديه والجزام - صدر دكرنس - صدر بهوت - حميات دكرنس - مركز تدريب الاسنان - طوارئ المديرية ) .

 

وقد وجه وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة لدعم مديرية الصحة بالدقهلية بالأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بهدف تحسين  خدمات قطاع الصحه للمواطنين بأنحاء المحافظه.

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وزارة الصحة اخبار الدقهلية اخبار المحافظات مستلزمات طبية وزيرة الصحة

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