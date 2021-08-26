كيف واجهت الدولة مافيا بلازما الدم ؟ .. القانون يجيب

عاقب قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رقم 8 لسنة 2021 ، حالات بيع الدم بأسعار مخالفة، بالإضافة لعقوبات أخرى بشأن إدارة مركز تجميع بلازما الدم دون ترخيص.

وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما وردت فى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

عقوبات التلاعب في بيع مشتقات الدم

مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

- أدار مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك.

- حصل علي دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفـيذية.

- خالف أحكام المـادتين (15، 16) من هذا القانون.

- امتنع عن إعطاء دم عمدًا رغم توافره أو قام ببيعه بسعر مخالف للأسعار المحددة.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقــرة الســابقة مصــادرة الأجهــزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود وفق ما ورد في قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.