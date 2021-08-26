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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تكشف حقيقة حظر استيراد السكر من الخارج.. فيديو

استيراد السكر
استيراد السكر

أكد كريم جمعة معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية،  أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار السكر، كما لا يوجد أي حظر بشأن استيراده، مشيرا إلى أن السكر وصل إلى أدني مستوياته العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد مما دفع وزارتي التموين والصناعة بصدور قرار بتنظيم استيراد السكر لمدة 3 شهور فقط.

 

وأضاف معاون وزير التموين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها.

 

وتابع كريم جمعة، المساحات المنزرعة من المساحات السكرية بلغت 640 ألف فدان بحصيلة إنتاج تبلغ مليون و 750 طن سكر، لافتا أن هناك تنسيق كبير بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع وعمل غرف عمليات متابعة أي مخالفات أو أزمات.

تعرف على أسباب ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي.. الشعبة تجيب


كشف محمد فوزى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات  أن السبب وراء ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الحالية، يرجع إلى توقف إحدى الشركات الأجنبية عن الطرح في السوق المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أنه رغم وقف استيراد السكر بقرار من وزيرة التجارة والصناعه إلا أن الشركات مازالت تستورد السكر من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.


ونوه أن الارتفاع لم يؤثر بالشكل الكبير حيث تبلغ الزيادة نحو 1000 جنيه في الطن، وبالتالي في الكيلو نحو 10 قروش، ولا تؤثر الزيادة على الفرد إلا بنحو 50 قرش في الشهر وفقا لاستهلاكه.

وشهدت السوق المحلية أزمة فى السكر فى أكتوبر 2016، تمثلت فى قلة معروض السكر وإختفائه من المحال التجارية، واستمرت الأزمة لأكثر من 4 أشهر.

وانتهت فى 2017، وشهد بعدها سعر السوق تحركا فى سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات حتى وقتنا هذا قبل أن تبدأ أسعاره فى التحرك مرة اخرى.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر ما بين 3 و3.2 مليون طن سنويا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.

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