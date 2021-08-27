ما هو مستوى السكر الطبيعي وطرق لانخفاضه بالدم

يعرف مرض السكري بأنه ضعف قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز بالشكل المطلوب ، إما بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين ، كما هو الحال عند مرض السكري من النوع الأول ، أو عدم قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين المفرز ، كما هو الحال في النوع الثاني من مرض السكري



طرق خفض سكر الدم

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل نسبة السكر في الدم للوصول إلى الحدود المقبولة ، خاصة في حالة المعاناة من مرض السكري ، وذلك لتقليل فرصة التعرض لمضاعفات ، تذكر هذه النصائح وفقا ل worldmisc

السيطرة على مستوى السكر بانتظام: في الواقع ، تظهر أعراض ارتفاع السكر فقط في حال تجاوزت قراءات قيمة السكر 200 مجم / ديسيلتر ، وبالتالي فإن أي ارتفاع في مستويات السكر دون هذا المستوى قد لا يدرك المصاب ، وهنا ينصح بمراقبة الدم مستويات السكر عدة مرات في اليوم لضبط المستويات بطريقة أفضل.



الحفاظ على وزن صحي: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو فقدان الوزن الزائد بغض النظر عن إصابتهم بداء السكري ، في حالة عدم وجود معاناة من هذا المرض يساعد على إنقاص الوزن لتقليل مخاطر الإصابة به ، فقد ثبت أنه ينقص 7٪ من الوزن تتسبب في خفض نسبة الإصابة بمرض السكري إلى النصف بنحو 58٪ ، أما في حالة مرض السكري فإن إنقاص الوزن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ، وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات ، ويمكن تحقيق المزيد من تناول الخضار والفواكه بشكل متكرر. الحبوب والتمارين الرياضية.



الاهتمام بتناول الطعام: يؤدي انتشار الأكل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير للغاية ، وذلك باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بكمية الطعام التي ينصح بها الطبيب.



ممارسة التمارين الهوائية بانتظام: ينصح بممارسة التمارين الهوائية بانتظام للمساعدة في التحكم في الوزن ، وكذلك دور الرياضة في تحسين استجابة خلايا الجسم للأنسولين ، فقد ثبت أن الرياضة تحسن عضلات الجسم للأنسولين الذي يفرز في الجسم. استجابة.



الإكثار من شرب السوائل: يُنصح بمرض السكر بكثرة تناول السوائل لتفادي المعاناة من الجفاف ولمساعدة الكلى على التخلص من السكر الزائد في الدم الملوث ، ولكن يجب الانتباه إلى عدم شرب الكحول ، وعدم تناول المشروبات التي تحتوي على السكر ، مثل العصائر والصودا ، لأنها تسبب مستويات عالية من السكر بدلاً من تقليلها.



الأعشاب الطبية: في الحقيقة لا يقوم الأطباء المختصون بتجربة الأعشاب بطريقة تجريبية لعلاج مرض السكري ، ولكن يمكن اعتبارها من المكملات الغذائية التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم ، ولأن هذه الأعشاب قد تتدخل في عمل الأدوية التي يغطيها المريض السكري ؛ يجب استشارة المختص حول الإمكانية التي يتناولها الطبيب ، ومن هذه الأعشاب: الشاي الأخضر ، والقرفة ، ونبتة الصبار ، والشمر ، والخاتم ، وغيرها.



التعامل الجيد مع التوتر: ينصح بممارسة السيطرة على التوتر ، وتمارين التأمل وممارسة الرياضة العامة ، لأن التوتر يدفع الجسم إلى إفراز هرمونات التوتر التي ترفع مستويات السكر في الدم.

النوم الكافي: النوم الكافي كل ليلة يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.



تعديل النظام الغذائي: يوصى بإجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي للسيطرة على مستويات السكر في الدم ، والنصائح التي تتقدم في هذا المجال على النحو التالي: الإكثار من تناول الخضار: بالإضافة إلى دورها في ضبط مستويات السكر في الدم ، يجب إعطاء نكهة الخضار وبصر غملين على الوجبات

الخضروات التي ينصح بتناولها بكثرة: الفطر ، البصل ، الطماطم ، الخضار الورقية مثل السبانخ ، وغيرها.

تناول مشروبات منخفضة السعرات الحرارية: بالرغم من أن الماء يعتبر أفضل مشروب على الإطلاق في حالة مرض السكري ، إلا أن البعض قد يفضل تغيير الطعم ، وفي هذه الحالات ينصح بإضافة خيار أو قطعة ليمون إلى الماء ، أو تجميدها. على شكل مكعبات ثلج وعلبة كذلك شاي مع عصير الليمون أو القرفة.

تناول البطيخ والتوت ، لقلة السعرات الحرارية ؛ اتضح أن كوبا كاملة من أي منها تحتوي على ما يقرب من 15 جرامًا من الكربوهيدرات فقط. تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة يساعد المريض على الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأطعمة الضارة التي يمكن تناولها. التقليل من تناول الدهون ، وإذا رغبت في تناولها ينصح باختيار الدهون الجيدة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو ، وزيت الزيتون.



الإكثار من تناول الخضراوات: بالإضافة إلى دورها في ضبط مستويات السكر في الدم ، تعطي نكهة ونظرة لوجبات جميلة من الخضار ، والخضروات التي ينصح بتناولها بكثرة: الفطر والبصل والطماطم والخضروات الورقية مثل السبانخ وغيرها.



تناول مشروبات منخفضة السعرات الحرارية: بالرغم من أن الماء يعتبر أفضل مشروب على الإطلاق في حالة مرض السكري ، إلا أن البعض قد يفضل تغيير الطعم ، وفي هذه الحالات ينصح بإضافة خيار أو قطعة ليمون إلى الماء ، أو تجميدها. على شكل مكعبات ثلج وعلبة كذلك شاي مع عصير الليمون أو القرفة.



تناول البطيخ والتوت ، لقلة السعرات الحرارية ؛ اتضح أن كوبا كاملة من أي منها تحتوي على ما يقرب من 15 جرامًا من الكربوهيدرات فقط.



تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة يساعد المريض على الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأطعمة الضارة التي يمكن تناولها.



التقليل من تناول الدهون ، وإذا رغبت في تناولها ينصح باختيار الدهون الجيدة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو ، وزيت الزيتون.

