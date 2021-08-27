عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو مستوى السكر الطبيعي وطرق لانخفاضه بالدم

صدى البلد

يعرف مرض السكري بأنه ضعف قدرة الجسم على التعامل مع الجلوكوز بالشكل المطلوب ، إما بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين ، كما هو الحال عند مرض السكري من النوع الأول ، أو عدم قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين المفرز ، كما هو الحال في النوع الثاني من مرض السكري  


طرق خفض سكر الدم

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل نسبة السكر في الدم للوصول إلى الحدود المقبولة ، خاصة في حالة المعاناة من مرض السكري ، وذلك لتقليل فرصة التعرض لمضاعفات ، تذكر هذه النصائح  وفقا ل worldmisc

 

السيطرة على مستوى السكر بانتظام: في الواقع ، تظهر أعراض ارتفاع السكر فقط في حال تجاوزت قراءات قيمة السكر 200 مجم / ديسيلتر ، وبالتالي فإن أي ارتفاع في مستويات السكر دون هذا المستوى قد لا يدرك المصاب ، وهنا ينصح بمراقبة الدم مستويات السكر عدة مرات في اليوم لضبط المستويات بطريقة أفضل.


الحفاظ على وزن صحي: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو فقدان الوزن الزائد بغض النظر عن إصابتهم بداء السكري ، في حالة عدم وجود معاناة من هذا المرض يساعد على إنقاص الوزن لتقليل مخاطر الإصابة به ، فقد ثبت أنه ينقص 7٪ من الوزن تتسبب في خفض نسبة الإصابة بمرض السكري إلى النصف بنحو 58٪ ، أما في حالة مرض السكري فإن إنقاص الوزن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ، وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات ، ويمكن تحقيق المزيد من تناول الخضار والفواكه بشكل متكرر. الحبوب والتمارين الرياضية.


الاهتمام بتناول الطعام: يؤدي انتشار الأكل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير للغاية ، وذلك باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بكمية الطعام التي ينصح بها الطبيب.


ممارسة التمارين الهوائية بانتظام: ينصح بممارسة التمارين الهوائية بانتظام للمساعدة في التحكم في الوزن ، وكذلك دور الرياضة في تحسين استجابة خلايا الجسم للأنسولين ، فقد ثبت أن الرياضة تحسن عضلات الجسم للأنسولين الذي يفرز في الجسم. استجابة.


الإكثار من شرب السوائل: يُنصح بمرض السكر بكثرة تناول السوائل لتفادي المعاناة من الجفاف ولمساعدة الكلى على التخلص من السكر الزائد في الدم الملوث ، ولكن يجب الانتباه إلى عدم شرب الكحول ، وعدم تناول المشروبات التي تحتوي على السكر ، مثل العصائر والصودا ، لأنها تسبب مستويات عالية من السكر بدلاً من تقليلها.


الأعشاب الطبية: في الحقيقة لا يقوم الأطباء المختصون بتجربة الأعشاب بطريقة تجريبية لعلاج مرض السكري ، ولكن يمكن اعتبارها من المكملات الغذائية التي تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم ، ولأن هذه الأعشاب قد تتدخل في عمل الأدوية التي يغطيها المريض السكري ؛ يجب استشارة المختص حول الإمكانية التي يتناولها الطبيب ، ومن هذه الأعشاب: الشاي الأخضر ، والقرفة ، ونبتة الصبار ، والشمر ، والخاتم ، وغيرها.


التعامل الجيد مع التوتر: ينصح بممارسة السيطرة على التوتر ، وتمارين التأمل وممارسة الرياضة العامة ، لأن التوتر يدفع الجسم إلى إفراز هرمونات التوتر التي ترفع مستويات السكر في الدم.
النوم الكافي: النوم الكافي كل ليلة يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.


تعديل النظام الغذائي: يوصى بإجراء بعض التعديلات على النظام الغذائي للسيطرة على مستويات السكر في الدم ، والنصائح التي تتقدم في هذا المجال على النحو التالي:  الإكثار من تناول الخضار: بالإضافة إلى دورها في ضبط مستويات السكر في الدم ، يجب إعطاء نكهة الخضار وبصر غملين على الوجبات 

 

الخضروات التي ينصح بتناولها بكثرة: الفطر ، البصل ، الطماطم ، الخضار الورقية مثل السبانخ ، وغيرها.

 تناول مشروبات منخفضة السعرات الحرارية: بالرغم من أن الماء يعتبر أفضل مشروب على الإطلاق في حالة مرض السكري ، إلا أن البعض قد يفضل تغيير الطعم ، وفي هذه الحالات ينصح بإضافة خيار أو قطعة ليمون إلى الماء ، أو تجميدها. على شكل مكعبات ثلج وعلبة كذلك شاي مع عصير الليمون أو القرفة.

 تناول البطيخ والتوت ، لقلة السعرات الحرارية ؛ اتضح أن كوبا كاملة من أي منها تحتوي على ما يقرب من 15 جرامًا من الكربوهيدرات فقط. تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة يساعد المريض على الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأطعمة الضارة التي يمكن تناولها. التقليل من تناول الدهون ، وإذا رغبت في تناولها ينصح باختيار الدهون الجيدة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو ، وزيت الزيتون.


الإكثار من تناول الخضراوات: بالإضافة إلى دورها في ضبط مستويات السكر في الدم ، تعطي نكهة ونظرة لوجبات جميلة من الخضار ، والخضروات التي ينصح بتناولها بكثرة: الفطر والبصل والطماطم والخضروات الورقية مثل السبانخ وغيرها. 


تناول مشروبات منخفضة السعرات الحرارية: بالرغم من أن الماء يعتبر أفضل مشروب على الإطلاق في حالة مرض السكري ، إلا أن البعض قد يفضل تغيير الطعم ، وفي هذه الحالات ينصح بإضافة خيار أو قطعة ليمون إلى الماء ، أو تجميدها. على شكل مكعبات ثلج وعلبة كذلك شاي مع عصير الليمون أو القرفة.


تناول البطيخ والتوت ، لقلة السعرات الحرارية ؛ اتضح أن كوبا كاملة من أي منها تحتوي على ما يقرب من 15 جرامًا من الكربوهيدرات فقط.


تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة يساعد المريض على الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الأطعمة الضارة التي يمكن تناولها.


التقليل من تناول الدهون ، وإذا رغبت في تناولها ينصح باختيار الدهون الجيدة مثل تلك الموجودة في الأفوكادو ، وزيت الزيتون.
 

مرض السكري سكر الدم طرق خفض سكر الدم السكري مستوي السكر

ترشيحاتنا

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

المخرج محمد أمين يكشف كواليس وفكرة فيلم 200 جنيه.. فيديو

خالد الغندور يعلن صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي وصدمة بشأن تجديد بن شرقي

بعد الفوز أمام ألمانيا .. منتخب السلة تحت 18 يتأهل رسميا لـ ربع نهائي كأس العالم

دعاء التوبة من الزنا والكبائر .. مستجاب

فوتوسيشن غير موفق.. نمر يشوه وجه موديل شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

خالد الغندور يعلن صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي وصدمة بشأن تجديد بن شرقي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ