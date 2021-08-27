بتهمة الاعتداء الجنسي .. حبس نجم مانشستر سيني وإيقافه

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم حقيقة التهم الموجهة لـ مدافعه الفرنسي بنجامين ميندي بـ الاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

ونشر مانشستر سيتي بيان رسمي للكشف عن تفاصيل ما حدث حيث اكدت ايقاف اللاعب وحبسه رهن التحقيق.

وأكدت الشرطة الانجليزية ان ميندي متهم باغتصاب ثلاث فتيات، بالإضافة إلى تهمة اعتداء جنسي.

وجاء بيان مانشستر سيتي كالتالي" يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أنه عقب اتهامه من قبل الشرطة اليوم، تم إيقاف بنجامين ميندي على ذمة التحقيق ..لأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تكتمل هذه العملية".

وأكمل البيان: "بنجامين ميندي، 27 عاما، متهم بأربع تهم اغتصاب، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، التهم تتعلق بثلاثة مشتكين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، ويزعم أنها حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021".

وأكمل البيان: "ميندي تم وضعه في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في تشيستر يوم الجمعة 27 أغسطس".

وأضاف: "دائرة الادعاء الملكية تود تذكير الجميع بأن الإجراءات الجنائية ضد ميندي حية، وأن له الحق في محاكمة عادلة".