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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رغدة عامر مديراً للعلاقات العامة في OPPO مصر

رغدة عامر
رغدة عامر

 

8 سنوات من الخبرات المتراكمة تنقلت خلالها رغدة عامر بين عدد من الشركات الكبيرة فى مختلف القطاعات في قسم التسويق والعلاقات العامة وتدرجت في المناصب حتى شغلت أخيرا منصب مدير العلاقات العامة في شركة أبو مصر.

وتقول رغدة عامر: يسعدني العمل مع علامة تجارية كبيرة مثل OPPO ، مؤكدة أن الشركة تحتل المراكز الأولى فى السوق المصري وتحظى بثقة عدد كبير من العملاء خصوصا الشباب وأنا واحدة منهم، موضحة أن OPPO تهتم بالشباب لحد كبير وأن معظم فرق العمل داخل الشركة من الشباب.

وأضافت رغدة عامر إن رغبات الشباب واحتياجاتهم في مجال الهواتف الذكية تأتى على قمة أولويات  OPPO ، مؤكدة أن شركتها تولي أهمية كبيرة لدراسة تلك الاحتياجات لتقديم منتجات تتناسب معهم.

وأوضحت رغدة عامر أن سلسلة هواتف OPPO Reno 6  الجديدة تقدم تكنولوجيا متطورة تناسب احتياجات الجيل الجديد، كما تأتي لتتوافق مع الـ "ايكو سيستم" الذى تطرحه أوبوا في السوق المصري لتقديم منتجات ذكية تناسب احتياجات البيت الذكي.


وأشارت رغدة عامر إلى أن السوق المصري من الأسواق الضخمة التي  تستوعب شركات متعددة بينها منافسات كبيرة، مما يصب في مصلحة المستخدمين مما يعدد الخيارات أمامهم، ويكون المعيار في جودة المنتج وقيمته مقابل سعره وخدمة ما بعد البيع، فالسوق دائمًا في حاجةٍ إلى منتجات وتقنيات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين بجودة عالية وعلامة تجارية جذابة مثل أوبو، وقد تمكنا من الحفاظ على ثقة مستخدمي أجهزتنا منذ دخولنا السوق المصري حتى الآن، لأن رؤيتنا هي "التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم" ونحن ملتزمون بأن نصبح شركة ذات تقنية عالية.

ورغدة عامر هي خريجة كلية التسويق الدولي بجامعة العلوم الحديثة والأداب (MSA) عام 2013 ، بدأت العمل كمسئول مبيعات في الشركة البافارية للسيارات وكيل العلامة التجارية BMW في السوق المصري، ثم انتقلت للعمل مديراً للتسويق بشركة العرفة جروب المتخصصة في الملابس الجاهزة، ثم Account Manager at Big Fish ،  وأخيرا مديراً للعلاقات العامة بشركة أوبو مصر بعد 8 سنوات العمل في شركات متعددة فى مختلف الصناعات، تخصصت خلال لها في إدارة العلاقات العامة والتسويق لمنتجات تلك الشركات.

رغدة عامر أبو مصر OPPO العلاقات العامة التسويق البافارية للسيارات

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