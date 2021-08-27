عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تحذر آلاف الشركات من ثغرة أمنية خطيرة.. تفاصيل

مايكروسوفت
مايكروسوفت

حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft العالمية، أمس الخميس، الآلاف من عملائها بمجال الحوسبة السحابية، بما في ذلك بعض أكبر الشركات في العالم، من ثغرة في النظام الأساسي للخدمات السحابية، قد تكون السبب في وصول غير مصرح به لقراصنة الإنترنت مما يمنحهم القدرة على التحكم في قواعد بياناتهم.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، اكتشف فريق بحثي في ​​شركة أمن المعلومات Wiz، الثغرة الأمنية في قاعدة بيانات كوزموس DB الرائدة في خدمة الحوسبة السحابية التابعة لمايكروسوفت Microsoft Azure، حيث أكد الفريق على أن الثغرة منحتهم القدرة على النفاذ بالكامل إلى المفاتيح التي تتحكم في الوصول إلى قواعد البيانات التي تحتفظ بها آلاف الشركات.

 

مستوحاة من آبل.. مايكروسوفت تستلهم 5 تقنيات لنظام ويندوز 11

11 ميزة خارقة تجلبها مايكروسوفت لتحديث نظام تشغيلها الجديد Windows 11

 

مايكروسوفت تحذر عملائها من خطورة الثغرة وتطلب المساعدة

ولكن نظرًا لأن عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، لا يمكنها تغيير هذه المفاتيح بمفردها، فقد أرسلت لعملائها المتضررين رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس، أبلغتهم فيها عن الثغرة وبضرورة إنشاء مفاتيح جديدة، كما وافقت Microsoft على دفع مبلغ 40 ألف دولار لشركة Wiz للعثور على الخلل والإبلاغ عنه، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى Wiz.

وقالت مايكروسوفت:" لقد قمنا بإصلاح هذه المشكلة الأمنية على الفور،  للحفاظ على أمان وحماية عملائنا"، وتوجهت الشركة الأمريكية بالشكر إلى الباحثين الأمنيين على العمل في ظل الكشف المنسق عن نقاط الضعف.

وفي رسالة البريد الإلكتروني الذي أرسلته لعملائها قالت مايكروسوفت:"لا يوجد دليل على استغلال هذا الخلل من قبل برمجيات خبيثة، ليس لدينا ما يشير إلى أن الكيانات الخارجية خارج الباحث (Wiz) لديها حق الوصول إلى مفتاح القراءة والكتابة الأساسي". 

ووفقا لفريق أمن شركة Wiz، تعد هذه هي أسوأ ثغرة يتم العثور عليها في الخدمات السحابية يمكنك تخيلها، وهي موجودة منذ فترة طويلة ومن الممكن أن تمنح هذه المشكلة وصولا إلى قاعدة البيانات المركزية لخدمة Azure، وتمكن الهاكرز من الوصول إلى أي قاعدة بيانات لعملاء الخدمة، وأيضا منحهم القدرة على قراءة قواعد بياناتهم الرئيسية أو تغييرها أو حتى حذفها عن بعد.

مايكروسوفت الحوسبة السحابية ثغرة Microsoft Azure قاعدة بيانات

موضوعات متعلقة

أول مديرة مصرية في مايكروسوفت لـ «صدى البلد»: أعمل في مجال تمثل فيه النساء 7%؜ فقط .. ولقائي بالوزيرة نبيلة مكرم شرف كبير.. وأنا تحت أمر مصر والمصريين

11 ميزة خارقة تجلبها مايكروسوفت لتحديث نظام تشغيلها الجديد Windows 11

"مايكروسوفت": الدخول إلى مقراتنا في الولايات المتحدة سيتطلب إثبات تلقي تطعيم كورونا

احذر هذه الإشعارات.. مايكروسوفت تصدر تنبيها عاجلا لجميع مستخدميها

ترشيحاتنا

منافق.. مالك كريستال بالاس السابق يفتح النار على مدرب بيرنلي بسبب صلاح

تستعد لشراء منزل.. طفلة عمرها 3 سنوات تتحول لعارضة أزياء عالمية

مايكروسوفت تحذر آلاف الشركات من ثغرة أمنية خطيرة.. تفاصيل

المدير التنفيذي لـ أستون مارتن: طراز جديد لـ DBX بمحرك مرسيدس AMG

بث مباشر .. شعار صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

مخاوف من تنامي قوة طالبان.. آلاف المركبات والبنادق ومئات المقاتلات الجوية بيد الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ