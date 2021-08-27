أستاذ كبد يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا.. فيديو

طالب الدكتور حسن حمدي أستاذ الكبد و الأمراض المعدية بجامعة عين شمس، من المواطنين بتوخي الحذر فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن متحور دلتا سريع الانتشار، ولذلك على كل شخص ارتداء الكمامة و الالتزام بالتباعد، والاهتمام بالنظافة، وكذلك الإسراع فى الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و الحصول على لقاح كورونا، هما الدفاع الأول لـ النجاة من كورونا.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل لـ علاج فعال لـ القضاء على فيروس كورونا، ولكن يتم تطعيم المواطنين لـ مواجهة الفيروس، وأن من يحصل على اللقاح لا يعني أن الشخص لن يصاب بالفيروس ولكن سيقلل الأعراض و المضاعفات.



ولفت إلى أن جميع اللقاحات مفيدة، و ننصح المواطنين بـ الحصول على اللقاح، وبعد الحصول على اللقاح على الجميع الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أن أى لقاح فى أى مكان آمن، وأم اللقاحات لا تعطى غير بعد دراسات كثيرة وتحليلات.



وأوضح أن الجميع عليهم أن يكون لديهم ثقة فى التطعيمات، وعلى الجميع الإسراع فى الحصول عليها من أجل الحفاظ على النفس، وعلى الأخرين.

