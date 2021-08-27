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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تتوقع فرار نصف مليون أفغاني كلاجئين خلال 2021

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تتوقع فرار أكثر من نصف مليون أفغاني كلاجئين خلال عام 2021.

وقالت كيلي كليمنتس نائبة رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحافيين: "نستعد لقرابة 500 ألف لاجئ جديد في المنطقة. هذا أسوأ سيناريو".

الإمدادات الطبية تقترب من النفاد.. الصحة العالمية تحذر من كارثة في أفغانستان

أستراليا ونيوزيلندا تنهيان رحلات الإجلاء من أفغانستان

وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الإمدادات الطبية في أفغانستان تكفي فقط لبضعة أيام قليلة.

وقال المدير الإقليمي للصحة العالمية، ريك برينان، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز" للأنباء: “نأمل في الحصول على المساعدة من باكستان لإحضار إمدادات طبية إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة المقبلة لأن مطار كابول لم يعد خيارا لأسباب أمنية ولوجيستية”.

وأعرب برينان عن أمله في وصول رحلات إغاثة إلى أفغانستان خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

من جانبها، طالبت الأمم المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع أمس بمطار كابول، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

الأمم المتحدة نصف مليون أفغاني كلاجئين الإمدادات الطبية أفغانستان الصحة العالمية

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