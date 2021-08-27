"لجنة كورونا": الإجراءات الاحترازية هي الأمان الوحيد لعدم الإصابة بمتحور دلتا بلس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كوورنا، إن فيروس كورونا له تحورات متعددة، مؤكدا أنه وصل إلى مصر في يوليو الماضي، وأن تلك السلالة سريعة الانتشار.

المريض من الممكن أن يصيب 7 أشخاص

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي” عبر فضائية "المحور"، أن المريض من الممكن أن يصيب 7 أشخاص من المحيطين به، مؤكدا أن الحالات التي أصيبت في مصر كانت بسيطة.

وأكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية؛ هو الأمان الوحيد لعدم الإصابة بمتحور “دلتا بلس”

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن التطعيم يحمي من الأعراض الشديدة للمرض، ويمنع الدخول إلى المستشفيات والوفاة، مؤكدا أن هناك 8 ملايين مواطن مصري حصلوا على اللقاح.