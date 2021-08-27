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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تضع السعودية والكويت و25 دولة بـ القائمة الصفراء في مخاطر كورونا

قطر
قطر

أفادت صحيفة الشرق القطرية بأن  قطر وضعت دولة الكويت ضمن القائمة الصفراء بناءً على تصنيف مخاطر "كوفيد-19".

 

وبحسب الصحيفة القطرية ؛ فقد ناشدت وزارة الصحة العامة في قطر الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لمعرفة تحديثات قوائم السفر للبلدان بناءً على تصنيف مخاطر كوفيد -19.

 

وضمت القائمة الصفراء دول " الجزائر والنمسا  والبحرين و بلغاريا و بروناي دار السلام والصين و تشيلي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وإثيوبيا وفنلندا وهونج كونج و ايطاليا ولوكسمبورج والكويت.

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كما شملت القائمة ايضا دول" موزمبيق  و ماكاو و النرويج  و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية و السنغال و سلوفينيا  وسنغافورة و كوريا الجنوبية و  اوغندا و الامارات العربية المتحدة". 

السعودية الكويت الامارات كوفيد-19 سلطنة عمان الجزائر قطر

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