قطر تضع السعودية والكويت و25 دولة بـ القائمة الصفراء في مخاطر كورونا

أفادت صحيفة الشرق القطرية بأن قطر وضعت دولة الكويت ضمن القائمة الصفراء بناءً على تصنيف مخاطر "كوفيد-19".

وبحسب الصحيفة القطرية ؛ فقد ناشدت وزارة الصحة العامة في قطر الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لمعرفة تحديثات قوائم السفر للبلدان بناءً على تصنيف مخاطر كوفيد -19.

وضمت القائمة الصفراء دول " الجزائر والنمسا والبحرين و بلغاريا و بروناي دار السلام والصين و تشيلي وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وإثيوبيا وفنلندا وهونج كونج و ايطاليا ولوكسمبورج والكويت.

كما شملت القائمة ايضا دول" موزمبيق و ماكاو و النرويج و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية و السنغال و سلوفينيا وسنغافورة و كوريا الجنوبية و اوغندا و الامارات العربية المتحدة".