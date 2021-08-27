تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” عن مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وينطلق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

مواعيد دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وتُقام مباريات الجولة الأولى أحد يومي 14، 15-9، فيما تُقام الجولة الثانية أحد يومي 28، 29-9، وتُلعب مباريات الجولة الثالثة أحد يومي 19، 20-10.

أما مباريات الجولة الرابعة فتُقام أحد يومي 2، 3 -11، وتُلعب مباريات الجولة الخامسة أحد يومي 23، 24-11، فيما تختتم منافسات دور المجموعات بمباريات الجولة السادسة أحد يومي 7، 8-12

ونستعرض تباعًا مواعيد أبرز مباريات دور المجموعات

برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الأولى من المجموعة السادسة يوم الثلاثاء 14-9 في العاشرة مساءً

ميلان ضد ليفربول في الجولة الأولى من المجموعة الثانية يوم الأربعاء 15-9 في العاشرة مساءً

إنتر ضد ريال مدريد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة يوم الأربعاء 15-9 في العاشرة مساءً

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 28-9 في العاشرة مساءً

ميلان ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 28-9 في العاشرة مساءً

يوفنتوس ضد تشيلسي، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة يوم الأربعاء 29-9 في العاشرة مساءً

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 19 -10 في العاشرة مساءً

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية يوم الأربعاء 3-11 في العاشرة مساءً

تشيلسي ضد يوفنتوس في الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء 23-11 في العاشرة مساءً

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى يوم الأربعاء 24-11 في العاشرة مساءً

أتلتيكو مدريد ضد ميلان، في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية يوم الأربعاء 24-11 في العاشرة مساءً

ميلان ضد ليفربول، في الجولة السادسة من المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء 7-12 في العاشرة مساءً

ريال مدريد ضد إنتر، في الجولة السادسة من المجموعة الرابعة، يوم الثلاثاء 7-12 في العاشرة مساءً

بايرن ميونخ ضد برشلونة، في الجولة السادسة من المجموعة السادسة، يوم الأربعاء 8-12 في العاشرة مساءً