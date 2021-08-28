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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 .. صور

أسعار فئات ميتسوبيشي
أسعار فئات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

تنتمي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 إلى فئة السيارات العائلية، و التي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى هي MIDLINE و النسخة الثانية HIGHTLINE كاملة التجهيزات، بينما تتميز السيارة بمساحتها الداخلية الرحبة التي تتسم بالطابع العائلي، بالإضافة إلى الكماليات الخاصة بكل فئة.

الأداء الفني للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

 

دعمت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 104 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

و تقدر نسبة استهلاك السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 من الوقود بـ 5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، و من خلال تلك القدرات الفنية الخاصة بالمنظومة الميكانيكية تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال توقيت زمني يبلغ 13.8 ثانية.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

 

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 على باقة من وسائل الامن و الحماية مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى تجهيزات اخرى مثل مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مقود حركة متعدد المهام.

بالإضافة إلى خاصة زر إيقاف و تفعيل المحرك بصمة، و مكيف هواء، و زجاج كهربائي، و قفل مركزي، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و مدخل USB، و بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح أمامية نحيفة، و اخرى كبيرة الحجم، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية، كما تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4475 مم، و بعرض يقدر بـ 1750 مم، و 1695 مم للارتفاع.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 داخل السوق المصري 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MIDLINE 2022 محرك 1500 سي سي بسر 315 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك هاي لاين موديل  2022 محرك 1500 سي سي بسعر 340 الف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

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