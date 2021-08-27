أنابيلا هلال تتغزل في محمد رمضان: أعز ما لدينا

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية، المذيعة أنابيلا هلال متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها.



وظهرت انابيلا هلال بصحبة النجم محمد رمضان وعلقت قائلة "عندما تكون في لبنان مع أعز ما لدينا # 1" نالت اعجاب متابعيها.



تعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات التى تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعى، حيث تحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهى تتمتع بذوق راقى فى اختيار الفساتين و الملابس التى تظهر بها.



تحرص أنابيلا هلال على مواكبة احدث صيحات الموضة و التنوع بين الإطلالات الكاجوال و الكلاسيك، فهى تفضل عدم السير على وتيرة واحدة فى الموضة و التجديد و التنوع دائما.



كما تقوم أنابيلا هلال بتنسيق الأحذية و الحقائب و الأكسسوارات التى تزيد من أناقتها و فخامة إطلالاتها و تمنحها لوك متكامل و مواكب لأحدث صيحات الموضة.