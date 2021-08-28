ضد الشرع و الدين.. ماذا قال المصريون عن الزواج المؤقت

رصدت عدسة "صدي البلد" اراء المصريون في الزواج المؤقت.

قال "محمود مرسي" انه حرام شرعًا لا يوجد زواج حلالًا غير الزواج الشرعي المعروف.

وأكد "علي سامح" ان هذه مجرد افكار هوائيه من افراد غير مسؤوله وليس مدركين عواقب هذه الاقتراحات.

ولفت "عمر اشرف" انه يوجد في البدايه فترة خطوبه لمده يحددها اهل العريس و العروسه و يتم فيها التعارف، ف ايه لازمة الزواج بمده.

وأشار "حازم عمرو" انه حرام شرعًا و اعتقد ان كل الديانات تحرم ذلك.

وأضاف "علاء صادق" ان هذا الاقتراح ضد الدين و من المفترض وجود طفل ما مصيره في الدنيا.

واختتم "محمد جمال" ان الزواج استقرار وهذا الاقتراح ليس به اي استقرار وحرام شرعًا.