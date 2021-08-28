عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضد الشرع و الدين.. ماذا قال المصريون عن الزواج المؤقت

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد" اراء المصريون في الزواج المؤقت.
قال "محمود مرسي" انه حرام شرعًا لا يوجد زواج حلالًا غير الزواج الشرعي المعروف.

وأكد "علي سامح" ان هذه مجرد افكار هوائيه من افراد غير مسؤوله وليس مدركين عواقب هذه الاقتراحات.

نشرة المنوعات.. بسبب الزواج من ابن عمها.. مقتل حسناء لبنان.. أحرقت نفسها أمام المحكمة.. ومجاعة بسبب تغير المناخ

بسبب الزواج من ابن عمها.. تفاصيل مقتل "حسناء بغداد" بعد تعرضها للطعن في الشارع

ولفت "عمر اشرف" انه يوجد في البدايه فترة خطوبه لمده يحددها اهل العريس و العروسه و يتم فيها التعارف، ف ايه لازمة الزواج بمده.

وأشار "حازم عمرو" انه حرام شرعًا و اعتقد ان كل الديانات تحرم ذلك.

وأضاف "علاء صادق" ان هذا الاقتراح ضد الدين و من المفترض وجود طفل ما مصيره في الدنيا.

واختتم "محمد جمال" ان الزواج استقرار وهذا الاقتراح ليس به اي استقرار وحرام شرعًا.

الزواج المؤقت المصريون الزواج حكم الزواج المؤقت

ترشيحاتنا

محمد عواد : مصلحة الزمالك أهم من المشاركة فى المباريات

إمام عاشور: روح اللاعبين والتعلم من الخطأ سر البطولة الغالية

محمود علاء: الجماهير مصدر السعادة.. ولم نشك لحظة في التتويج بالبطولة

إعتذار للشعب المصري، وإدانة لأفعال محمد رمضان السابقة..الرد الكامل للمركز الألماني بعد قرار سحب الدكتوراة الفخرية

برشام ومقص وموس ولزق طبي وعصير.. اعترافات المتهم الثاني في قضية فتاة المول بالبحيرة.. تفاصيل

عبدالله جمعة : جمهور الزمالك رقم واحد في حياتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد ازمة الدكتوراه .. لا هيكسب ولا يربح

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ