برفقة تامر حسنى وزينة.. شاهد أحدث ظهور لمحمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر محمد سامي برفقة مى عمر و تامر مرسي و تامر حسنى و زينة، مما نال إعجاب متابعيها.

خطبة ريم سامى



احتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل خطبتها امس الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي بحضور أسرتيهما، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة من “فوتوسيشن” خطوبة ريم سامي وطارق هيمن مع بدء مراسم الحفل.