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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: مؤتمر بغداد تاريخي ومهم لاستقرار المنطقة

الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى

 أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم /السبت/ أن مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويعد نجاحا حقيقيا للعراق، واصفا إياه بـ"المؤتمر التاريخي" وقال إنه ثمرة عملية الاستقرار ونجاح حقيقي للعراق.


وأضاف ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبيل انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة - إن فرنسا حريصة على استقرار العراق وأمنه، الذي يأتي عن طريق الحرب ضد داعش وإعادة بناء المناطق المحررة، مشيرا إلى أن تنظيم داعش هزم على الأرض بفضل شجاعة القوات المسلحة العراقية.


وتابع: لا يجب أن نتسامح أو نتهاون مع تنظيم داعش لأنه يشكل تهديدا للسلام في المنطقة، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب هى من أولويات الحكومة العراقية، مشددا على التزام فرنسا في التحالف إلى جانب العراق في هذه الحرب.


وأوضح أن فرنسا تشجع الحكومة العراقية من أجل استمرار جهود دعم النازحين من كل الطوائف والعودة إلى مناطقهم حيث خصصت فرنسا ميزانية هامة لاستقرار المناطق المحررة، لافتا إلى أن إعادة البناء تعني استمرار تنفيذ كل المشروعات التي نريد تواكبها منها مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.


وقال ماكرون إن استقرار العراق يعني - أيضا - تنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها المواطنون، مرحبا بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات المقبلة.

الرئيس الفرنسي مؤتمر بغداد إيمانويل ماكرون الاستقرار المؤتمر التاريخي

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