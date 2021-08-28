لمستخدمي آيفون.. تويتر تطرح غرف الصوت المباشر المدفوعة Ticketed Spaces

طرحت منصة تويتر Twitter، ميزتها المدفوعة الجديدة، التي تطلق عليها اسم غرف الصوت المباشرة المدفوعة Ticketed Spaces، والتي اختبارها خلال الأشهر الماضية مع مستخدمين محددين.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أعلنت شركة تويتر أمس، أنها كانت قدمت ميزة Ticketed Spaces، لبعض مستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل iOS، حيث طرحت للتجربة لأول مرة في شهر يونيو الماضي، مع خطة لإتاحتها في النهاية لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد المهتمين.

تويتر تطلق غرف الصوت المباشرة المدفوعة Ticketed Spaces

أصبح بإمكان المضيفين الآن إنشاء غرف صوتية مباشرة مدفوعة باشتراك باستخدام ميزة Ticketed Spaces، والتي تتيح لهم طريقة جديدة لتحقيق الدخل من صناع المحتوى عبر منصة تويتر، حيث تعتزم الشركة الأمريكية إضافة بعض الميزات المدفوعة عبر منصتها كوسيلة لكسب الأموال من خلال المحتوى وجذب المزيد من المستخدمين.

و باستخدام ميزة Ticketed Spaces، يمكن للمضيفين أن يتقاضوا ما بين دولار واحد و 999 دولارا للغرف التي تحمل تذاكر، ويمكنهم أيضا تعيين سقف لحجم الغرفة، ووفقا لموقع التدوينات العالمي، كما يمكن أن يحتفظ المشاركون في مجموعة الاختبار مبدئيا بنسبة 97% من الأموال التي يكسبونها، بعد خصم العمولة التي تفرضها شركتي آبل وجوجل على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ولكن في حال حقق صناع المحتوى إجمالي أرباح على التطبيق، تبلغ مجموعها 50 ألف دولار، فإن تويتر ستزيد حصة عمولتها من 3 إلى 20 %.

ومن الممكن أن تزداد هذه الرسوم أيضا عندما تكون الميزة متاحة على نطاق أوسع، وفي معاينة للميزة في شهر مايو الماضي، قالت شركة تويتر إن المضيفين سيحتفظون بدلا من ذلك بنسبة 80% من إيراداتهم، بعد احتساب رسوم متجر التطبيقات.

ميزة جديدة للعثور على الغرف الصوتية المناسبة لك

خلال الأشهر التي تلت إعلان تويتر عن اختبار ميزة Ticketed Spaces، أجرت المنصة أيضا تغييرات على كيفية عثور الأشخاص على غرف الصوت الحية هذه؛ حيث يظهر الآن لبعض المستخدمين في الجزء العلوي من التطبيق تويتر المخصص للهواتف الذكية للجوال إذا كان شخص ما يتابعه المستخدم يستمع فقط إلى غرفة صوتية ضمن Spaces.