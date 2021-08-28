رئيس وزراء الكويت: المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما دام العراق يفتقده

أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم السبت، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما دام العراق يفتقده.

وقال الخالد الصباح في كلمة له بمؤتمر بغداد: "ؤتمر بغداد يأتي في وقت دقيق بمنطقتنا التي لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقده".

وأضاف الخالد الصباح قائلا "العراق تمكن من التغلب على معظم التحديات التي واجهته وهو مقبل على مرحلة محورية من مسيرته السياسية بانتخابات أكتوبر".

وتابع قائلا: "العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في المنطقة ونؤكد على سيادته واستقراره وعدم التدخل في شؤونه".

وأردف رئيس الوزراء الكويتي قائلا: "العراق التزم بقرارات مجلس الأمن بشأن المفقودين والأرشيف الوطني وعلاقاتنا معه تسير على خطى ثابتة نحو تعزيزها لأفق أكثر شمولا".

وشدد الخالد الصباح على التزام الكويت بمساندة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.