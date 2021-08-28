الكويت: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار دون العراق

قال صباح خالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، إن اتعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يأتي في وقت دقيق ومهم، مضيفا: “نتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي على الدعوة لعقد هذا المؤتمر في مثل هذا الوقت”.



وأكد “خالد الصباح” خلال كلمته بـ مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أن المنطقة العربية والإقليمية لن تنعم بالاستقرار والأمان دون أمن واستقرار العراق، متابعا: مهد الحضارات وتعد أحد الركائز الأمنية الهامة واستقرارها سيعزز فرص التكامل الاقتصادي بالمنطقة.



وتابع صباح خالد الحمد الصباح، قائلا: بالرغم من المواجهات والتحديات التي واجهها العراق في محاربتها للإرهاب إلا أنها استطاعت أن تجتازها والتغلب على جزء كبير منها.



وأوضح صباح خالد الحمد الصباح، أن العراق الشقيق مقبل على مرحلة محورية تتمثل في الانتخابات البرلمانية، التي تتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي.