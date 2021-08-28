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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"سكن لكل المصريين 2".. سحب 47 ألف كراسة شروط وسداد 3100 مقدم

صدى البلد

شهدت مكاتب البريد خلال الأيام الأخيرة، إقبالا كبيراً من المواطنين على سحب كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تم سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط حتى الآن، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز.

 

سحب كراسات الشروط

وتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى 9 سبتمبر المقبل.

 

تجدر الإشارة إلى انه تم حتى الآن سحب35211 كراسة شروط لحجز الوحدات الجاهزة للتسليم، دفع منهم مقدمات الحجز 3100 عميل، بينما تم سحب 12131 كراسة شروط للوحدات التى سيتم تسليمها بعد ثلاث سنوات، وسدد منهم المقدمات 1210، علماً بأنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، والتى طرحها البنك المركزي المصري، بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

 

وحدات جاهزة للتسليم الفورى

وتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة.

 

 

وحدات كاملة التشطيب

 

أما بالنسبة للوحدات الكاملة التشطيب (3 غرف وصالة) التى تسلم بعد 36 شهراً، فتم طرحها بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة “البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.


 

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