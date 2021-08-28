تنسيق الجامعات 2021... ومؤشرات أولية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى التنسيق الجامعات 2021 حيث ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل بالموقع الخاص بالتنسيق إعلان نتيجة التنسيق المرحلة الاولي .

تنسيق الجامعات2021 ….. كليات الطب ستستقبل 10 آلاف طالب هذا العام

ويترقب ويبحث العديد من طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2021 المؤاشرات الاولية وهل هناك اماكن شاغرة بكليات الطب والهندسة والصيدلة

قال الدكتور حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات إن كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد على 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .



تنسيق الجامعات 2021

وأضاف "خالد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هذا العام لن تقل أو تزيد بنسبة كبيرة عن الأعداد التي استقبلتها كليات الطب البشري على مدار الأعوام الماضية.

بينما أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية قد يصل إلى 3 آلاف طالب بينما كليات الصيدلة تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب.

وبمقارنة الاعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%، وبذلك يتراوح مؤشر الحد الأدنى لكليات الطب البشري ما بين الـ 91.5% إلى 92%، بينما طب الأسنان تتراوح ما بين 90.7 % لـ91%، ويقل الحد الأدنى لكليات الصيدلة عن الـ90 % ليتراوح ما بين الـ 89% و 90%.

توقعات تنسيق الجامعات 2021

وسيطرت حالة من القلق على طلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب شعبة علمي رياضة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لكليات الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر، والذين بلغ عددهم 16293 طالبا.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك توقعات تنسيق الجامعات 2021 بانخفاض الحد الأدنى للكليات في جميع الشعب ما بين الـ 7% إلى 10 % مقارنة بالعام الماضي ، كما أنه في بعض الكليات قد تصل إلى أكثر من 10 % ، مؤكدا أن هذا مجرد توقع لاننا مرتبطون بكتابة الطلاب لرغباتهم في التنسيق وبالتالي هو مجرد توقع وذلك حسب الأعداد المتاحة من مقاعد بالجامعات.

معامل التنسيق 2021

وبالمقارنة بأعداد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الحكومية في كليات الهندسة العام الماضي 2020، وهم 18 الف طالب ، وفي حال استمرار هذه الكليات في استقبال نفس الأعداد يكون عدد طلاب المرحلة الأولى من التنسيق غير كاف لسد حاجة كليات الهندسة بتنسيق 2021 وبالتالي فإنه في إطار توقعات تنسيق الجامعات 2021 من المرجح في هذه الحالة أن تكون هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية وبذلك يكون مؤشر كليات الهندسة في المرحلة الثانية من التنسيق 79%.



تنسيق الجامعات 2021….موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية



ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 موعد انطلاق التنسيق، والذي من المقرر أن يعلن موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والتي من المرجح أن تكون فى خلال 72 ساعة من غلق التسجيل بموقع التنسيق الالكترونى .



قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية من المتوقع أن تبدأ عقب إعلان نتيجة المحلة الأولى والتي ستعلن بداية الأسبوع المقبل.



تنسيق الجامعات 2021…… رابط التسجيل المرحلة الثانية



ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل فى تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن طريق إدخال الرقم السري ورقم الجلوس، عبر الرابط التالي وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي يوم الأحد القادم وإعلان بدء المرحلة الثانية:

https://tansik.egypt.gov.eg/application

تنسيق الجامعات 2021……المرحلة الأولى للجامعات

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 نتيجة التنسيق بعد أن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق والذى كان قد تم فتحه من مساء يوم الجمعة الماضى واستمر حتى مساء يوم أمس الخميس الموافق 27 أغسطس .

تنسيق الجامعات 2021….



أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن غدآ الأحد الموافق ٢٩ أغسطس .

وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

تنسيق

وأكد أنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبى ، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 .

قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021



يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.



يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.



وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.



يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.



ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.



يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.



إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.