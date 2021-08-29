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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية .. وزير الاستثمار يختتم زيارته للمملكة المتحدة

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

اختتم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، زيارته للمملكة المتحدة، أجرى خلالها لقاءاتٍ مع عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية، إضافة إلى لقاءاتٍ مع عددٍ من رؤساء كبريات الشركات في المملكة المتحدة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس"، أن الزيارة تأتي امتداداً لعدد من الزيارات الرسمية لمسؤولين سعوديين إلى المملكة المتحدة، الهادفة إلى تعريف الجانب البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي أحدثها رؤية المملكة 2030 في البيئة الاستثمارية، ودورها في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات المختلفة. واستعراض ما شهدته بيئة الأعمال في المملكة من تقدم عزز من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

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وبحث المهندس الفالح، مع الجانب البريطاني، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، ضمن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع الاستثمارات القائمة، التي يجري العمل عليها، بين البلدين.

 إضافة إلى مناقشة سبل دعم الشركات البريطانية الراغبة في افتتاح مقراتٍ إقليمية لها في المملكة. وتم كذلك، خلال الزيارة إطلاع الجانب البريطاني على حجم الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة حالياً في المملكة، التي توفرها مشروعات وبرامج رؤية المملكة 2030.

وناقش وزير الاستثمار سبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في قطاعات الصناعة، والصحة، وتصنيع الأغذية، والخدمات المالية، والتعليم، وحماية البيئة، والتقنية، وتطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد والقيمة لعدد من القطاعات.

وكان قد التقى خلال الزيارة، كلاً من معالي وزير الاستثمار البريطاني؛ اللورد جيري جريمستون، ووزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواساي كوارتنج، ؛ والممثل الخاص لدولة رئيس الوزراء للتعليم السير ستيف سميث.

كما عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية الكبرى في عدد من القطاعات الاستثمارية المختلفة لبحث استثماراتهم القائمة في المملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة لهم في المملكة.
 

وزير الاستثمار مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد السعودية الحكومة البريطانية

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