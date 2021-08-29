ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع مجهولة المصدر بـ بني سويف

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين، ببني سويف حملة تفتيشية على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص من الدولة ،ولإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة، ومواجهة كافة أشكال وصور الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب أحد منافذ بيع سلع اتموينية قام بالاستيلاء على سلع تموينية من السكر والأرز، تقدر قيمتها بنحو 30 ألف جنيه، بجانب ضبط أحد التجار يقوم ببيع السلع التموينية في غير المكان المرخص له من قبل الوزارة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والتي تمثلت في 1.2طن أرز وسكر و900 زجاجة زيت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء، علاوة على ضبط 80 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 5آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوط وتحرير محضر بالواقعة

جاء ذلك في سياق التقرير الذي عرضه على المحافظ، المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزاة ، ،وأشار خلاله إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والتأكد من البيع بالأسعار المقررة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، بشكل واضح