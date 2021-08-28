أخبار الفن.. حادث طارق علام.. كاش مايوه ياسمين صبرى.. قبلات مادلين مطر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها تعرض طارق علام لحادث سيارة، تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعى، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

بينا وبين الموت ثواني.. طارق علام يروي تفاصيل تعرضه وزوجته لحادث سير

كشف الإعلامى طارق علام تفاصيل تعرضه الى حادث سيارة على طريق وادى النطرون وذلك بعد انفجار إطار سيارته.

وروى طارق علام تفاصيل الحادث فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” قائلا : كانت ثوانى معدودة فارقة بيننا وبين الموت و"قدر الله وماشاء فعل" كنت مع زوجتي الإعلامية دينا رامز وكنت اسير على سرعة 110 كم / ساعة وكان بجانبى سيارتين نقل ثقيل على نفس سرعتى.

وأضاف طارق علام : فجاة وبدون مقدمات سمعت انفجار شديد اعتقدت أن عجلة السيارة بها مشكل وحاولت ان اتجه الى اليمين ولكن كان أمر فى غاية الصعوبة بسبب محاصرتى من جانب سيارتى النقل الثقيل ولكن بعد محاولة تمكنت من الاتجاه الى اليمين وهنا توجهت لله شكرا حيث انقذتنا العناية الإلهية من الموت وكان هناك مجرد ثوانى معدودة.

وأوضح طارق علام : كانت بجوارى زوجتى الإعلامية دينا رامز و التى انتابتها حالة من الخوف الشديد والفزع وكنت اشعر اننا فى مشهد اكشن صعب.

يشبه عبد الباسط حمودة وشعبان عبد الرحيم.. صورة محمد فؤاد تثير الجدل

أثارت صورة للمطرب محمد فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وخاصة انستجرام حيث ظهر فيها “فؤش” بوزن زائد اثناء احيائه حفلا غنائيا.

وتسببت الصورة التى نشرت للمطرب محمد فؤاد فى سخرية البعض حيث شبهوه بالمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والبعض الآخر شببه الراحل شعبان عبد الرحيم.

بكاش مايوه.. ياسمين صبري تستمتع بغروب الشمس علي متن يخت.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على متن يخت خلال قضاء اجازتها الصيفية على حسابها الشخصي بانستجرام .

وظهرت ياسمين صبري باطلالة جريئة مرتدية كاش مايوة باللون الأبيض، نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

بالقبلات والأحضان.. مادلين مطر تستمتع بإجازتها مع "الدلافين" |صور

نشرت الفنانة اللبنانية مادلين مطر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة لها.

وظهرت مادلين مطر أثناء قضاء إجازتها الصيفية ويبدو عليها السعادة البالغة وهي تداعب دولفين وتقبله، وعلقت قائلة: "حلاوة❤️! العالم يحتاج حلاوة! يحتاج إلى طفل حلو ، دلفين حلو ، بعض المخلوقات الحلوة ؛ يحتاج لأهل الطيبة ليلين القلوب القاسية! أتمنى لك يومًا رائعًا عشاق".

6 أفلام 200 جنيه أبرزها.. 3 ملايين جنيه إيرادات أمس

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 6 أفلام فى الفترة الحالية وهي «العارف و200 جنيه وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والانس والنمس ومش انا» وهو ما شهد حالة من الانتعاشة الفنية.

بعد إصابتها بالسرطان.. جواهر الكويتية تكشف عن تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض السرطان، وذلك في لقاء تليفزيوني مع المذيعة الكويتية مي العيدان، والتي نشرت منه الأخيرة مقطعًا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت المذيعة مي العيدان، على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع" انستجرام" قائلة: "جواهر الكويتية، الدكتور قال لها سنحاول نحاصر السرطان ولكن لا أستطيع إزالة كل الأورام".