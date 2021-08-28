النشرة الاقتصادية.. هذه شروط الحصول على وحدة سكنية بالتمويل العقاري والأجور ترتفع لـ361.1 مليار جنيه في الموازنة

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لمتوسطي الدخل.. كيف تحصل علي شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

اطلق البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه..غدا

تبيع وزارة المالية، أذون خزانة، غدا الأحد أجلي 91 و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 38 مليار جنيه.

جمارك الطرود البريدية تحرر 7 محاضر لتهريب عملات أثرية من الصين وتركيا ورومانيا

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود، 7 محاولات لتهريب كميات من العملات المعدنية والورقية والتي يشتبه في أثريتها واردة من 4 بلدان أجنبية " الصين، رومانيا، هولندا،تركيا".



تفاصيل رفع الحكومة مصروفات أجور الموظفين في الموازنة

رفعت الحكومة من حجم الانفاق العام علي رواتب العاملين بالدولة إلي 361.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 26.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي اذ بلغت 335 مليار جنيه ، إذ استحوذت مصروفات الأجور و تعويضات العاملين بالدولة على 5.1% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة تبلغ 0.2% عن العام المالي الماضي.



البنك المركزي:272.3 مليار جنيه صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مايو الماضي

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بنهاية مايو الماضي لـ 248 مليار جنيه بعد أن كانت 272.3 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 277.4 مليار جنيه في مارس من نفس العام.



4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر والقطاع التمويلي في المقدمة

تحتل فرنسا الدولة رقم 12 من حيث الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر باجمالى راسمال مصدر نحو 7 مليار دولار وتبلغ قيمة مساهمة الجنسية 4 مليار دولار فى 162 شركة وتوفر نحو 38 الف فرصة عمل وفقا للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.



الدولار يستقر في البنوك بنهاية التعاملات.. وأعلى سعر 16.17 جنيه

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، للأسبوع الخامس على التوالي وحتى نهاية تعاملات اليوم السبت؛ على مستوى البنوك العاملة بمصر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

