نشرة قسم الأخبار .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر بغداد.. الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نذكر أبرزها في السطور التالية..
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر بغداد
العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع
البابا تواضروس لوفد "شباب المتوسط": الكنيسة المصرية متواجدة في 100 دولة
الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل
امتدادا لمبادرة 100مليون صحة .. توفير تطعيم التيتانوس الوليدى للحوامل
عمره 7 سنوات .. طفل أمريكي يتمنى زيارة مصر لحبه في الآثار
أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد
بعد انتشار شائعات..المصل واللقاح تكشف علاقة أدوية التخدير بلقاحات كورونا
طب وصيدلة وأسنان..شروط الحصول على تصريح مزاولة المهنة لخريجي الجامعات الخاصة والأجنبية