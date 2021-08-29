نصيحة الأبراج لمواليد 29 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

برج العذراء واحد من الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 29 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 29 أغسطس فإن ذلك يعني أنك حساس ولديك روح نشاط وحيوية.. أنت أيضا ملهم، وتستطيع أن تحقق نجاحا اجتماعيا، لكن ردود أفعالك تبدو متناقضة أحيانا.

نصيحة:

في عام ٢٠٢١ تشعر في أحيان كثير؛ بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

#برج_العذراء لهذا الأسبوع

مهنيًّا: يهدّد هذا الاسبوع بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية بحيث ان الحظ يتآمر عليك من خلال اعداء ومنافسين، وتعاني ضغوطاً مختلفة تسبّب لك الأرق والتعب وربّما القطيعة. منهمك ومرتبك ومعرّض لارتكاب الأخطاء بسهولة. تفتقر الى التركيز والتحليل المنطقي الهادئ، ذلك لأنّك متوتّر وتصيب كل من حولك بالتوتر أيضاً. ابتعد عن الأجواء المشحونة وعن الضجيج والفوضى والأماكن الخطرة. تجنّب الجدال لأنّك خاسر لا محالة. لا تتحدّ أحداً فأنت غير قادر على تجاوز الآخرين ولا على احتلال مواقعهم، بل بالعكس تماماً تعرّض موقعك للخطر.

عاطفيا : يتحدث الفلك هذا الاسبوع عن تبادل معطيات وادوار. هذا الأسبوع يأتي اليك بالجديد قد تضطر للوقوف الى جانب الحبيب وقفة حاسمة ولا يجوز اظهار التردّد. كن اكثر انفتاحًا على متطلّبات الحبيب وحاور بهدوء اذا لم تكن مقتنعًا بالكامل. لا يجوز فرض رأيك بل باستطاعتك الوصول الى نتيجة مُرضية للطرفين من خلال المعالجة الواعية والموضوعية لمختلف الامور فترة مناسبة لتعزيز الروابط والإغناء العواطف بالنوايا الحسنة فلا تبخل على الحبيب بالدعم.