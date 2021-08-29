أخبار الرياضة.. عقوبة غير مسبوقة في انتظار شيكابالا.. راتب خيالي لـ رونالدو مع مانشستر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية.

اتحاد الكرة حذر الزمالك.. هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة شيكابالا مع مجاهد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك عقوبة كبيرة وغير مسبوقة في انتظار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك سيتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري.

المندوه: شعبية الزمالك أكبر من الأهلي في أفريقيا والدول العربية

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن شعبية النادي الأهلي ليست أكبر من شعبية الأبيض كما يثار دائماً .

فخر الدين بن يوسف يودع جماهير الإسماعيلي برسالة مؤثرة

ودع النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، جماهير الإسماعيلي، برسالة مؤثرة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الزمالك يكشف موقف بن شرقي من التجديد للبيت الأبيض

أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن ناديه قام بسداد 12 مليون جنيه للمقاولون العرب قيمة تفعيل بند شراء عقد سيف الدين الجزيري.

"أوناجم" يكشف مصيره من العودة إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته

قال المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، إنه يشعر بسعادة عارمة بعد تتويج فريقه بلقب الدوري المصري، بجانب فوزه مع الوداد بلقب الدوري المغربي، خلال فترة إعارته لفريق الرجاء المغربي.

مكالمة الخطيب السر .. فرج عامر يكشف كواليس انتقال حسام حسن لـ الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، كواليس انتقال حسام حسن، إلى النادي الأهلي بدلا من الزمالك.

هاني حتحوت: شيكابالا شايف نفسه وعقوبة غير مسبوقة في انتظاره

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك عقوبة كبيرة وغير مسبوقة سيتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة المصري، بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك.

محمد بركات: نسعى لتجنب الجزائر في أمم أفريقيا

تحدث محمد بركات، مدير منتخب مصر، عن مجموعة مصر في أمم إفريقيا التي ستنطلق يوم 9 يناير 2022.

وفاة لاعبة جودو أثناء التمرين داخل نادي بـ المنصورة

توفيت رنا وائل لاعبة جودو بالنادي يبلغ عمرها 13 عام داخل نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة خلال تدريب فريقها بالنادي في مشهد مأساوي,

بارالمبياد طوكيو .. زياد كحيل يودع منافسات السباحة لسباق 100 متر صدر

ودع اللاعب زياد كحيل منافسات السباحة لسباق 100 متر صدر، والذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

بارالمبياد طوكيو.. ملك عبد الشافي تتأهل لنهائي سباق 100 متر صدر

تأهلت اللاعبة ملك عبد الشافي إلى نهائي سباق السباحة لمنافسات 100 متر صدر، ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

بارالمبياد طوكيو.. خسارة ثقيلة لمنتخب كرة الهدف سيدات أمام اليابان

تلقى منتخب مصر لكرة الهدف سيدات، خسارة كبيرة أمام منتخب اليابان في ثالث مباريات دورة الألعاب البارالمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

سادس ميدالية لمصر في بارالمبياد طوكيو .. هاني عبد الهادي يتوج ببرونزية رفع الأثقال

توج الرباع المصري هاني عبد الهادي بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

الأعلى أجرًا.. تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

تمثل عودة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قوة جبارة للشياطين الحمر، وللدوري الإنجليزي، باعتباره أحد أفضل من داعبوا كرة القدم على مر تاريخها.

كيلو واحد يحطم أمال البرونزية .. أمل محمود تحتل المركز الرابع في رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو

أنهت أمل محمود منافسات رفع الأثقال في المركز الرابع ضمن وزن 73 كجم في منافسات دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر .

