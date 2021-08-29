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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية : متحور دلتا لا يشكل خطرا على الأطفال

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية، ميليتا فوجنوفيتش، إن سلالات فيروس كورونا، وبالتحديد متحور دلتا، لا تشكل خطورة على الأطفال في الوقت الراهن.

ووفقًا لوكالة تاس الروسية، أوضحت  ميليتا فوجنوفيتش، أن هناك الكثير من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال للإصابة بسبب تخفيف قيود فيروس كورونا، ولكن في الوقت الحالي، لا يمكن التأكيد على أن سلالات فيروس كورونا أصبحت أكثر خطورة على الأطفال، وأكدت علي أنه في هذا الوقت، لا يمكننا القول أن الوضع خطير.

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كما حذر المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، من تدنى نسب تلقيح المواطنين في معظم البلدان الفقيرة بـ لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الاستمرار في اختلاف معدلات التلقيح بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة يعد اختلاف خطير يؤثر فى معدلات البقاء على قيد الحياة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: "يتم تلقيح أقل من 2٪ من البالغين بشكل كامل في معظم البلدان منخفضة الدخل مقارنة بنحو 50٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع. تؤدي أزمة عدم المساواة في لقاحات فيروس كورونا، هذه إلى اختلاف خطير في معدلات البقاء على قيد الحياة وفي الاقتصاد العالمي".
 وأكد جيبرييسوس، أن بعض الشركات المنتجة لـ لقاحات فيروس كورونا تحقق أرباح قياسية بينما الكثير من البشر حول العالم ما زالوا غير محمين من الإصابة بعدوى كورونا، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن يعيش في أمان من الإصابة طالما الكثيرين غير محصنين.

وأضاف: "من غير المعقول أن تسجل بعض الشركات المنتجة لـ لقاحات فيروس كورونا أرباحًا قياسية، وتقدم بعض البلدان معززات، بينما لا يزال الكثير من الناس غير محميين. لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن أكثر من 90٪ من سلالات فيروس كورونا من متحور دلتا، كانت في عدد قليل من البلدان الأمر الذي يتطلب تحسين المراقبة المتنوعة في جميع البلدان لمعرفة نسب الانتشار.

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