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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولادة في الجو.. سيدة هاربة من أفغانستان تضع طفلتها في الطائرة

صدى البلد

عافرت المرأة وأسرتها حتى تصل إلى أعتاب طائرة تنقلهم من جحيم حركة طالبان إلى المملكة المتحدة البريطانية حيث حياة جديدة ومجهولة، وفي أثناء الرحلة فاجأها المخاض وأزف وقت ولادتها لطفلتها داخل الطائرة المعلقة بين السماء والأرض.

فقد أنجبت امرأة فارة من أفغانستان متوجهة إلى المملكة المتحدة طفلة يوم السبت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية، بحسب ما نشرت "نيويورك بوست".

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رغم بعدها عنه.. أم تنقذ طفلها من الموت مختنقًا

بدأت "سومان نوري" 26 عامًا، تشعر بألم المخاض بينما الطائرة كانت في منتصف الطريق بين دبي وبرمنجهام.

مع عدم وجود طبيب على متن الطائرة، ساعد موظفو الخطوط الجوية التركية الأم أثناء الولادة، التي حدثت في الأجواء الكويتية.

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يظهر مقطع فيديو الطاقم مع الطفلة الصغيرة ، التي كانت ترتدي قبعة وردية وكانت ملفوفًة في بطانية.

وذكرت صحيفة “إيفنينج ستاندرد” أن هذه هي الطفلة الثالثة لنوري وزوجها تاج محمد حمت، اللذين سميا طفلهما حافا، وهو ما يترجم إلى حواء.
 

طائرة حركة طالبان المملكة المتحدة البريطانية الرحلة المخاض الطائرة

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