تطبيق تيليجرام يحصل على ميزات جديدة لأندرويد وآيفون

بدأ الإصدار التجريبي تيليجرام بيتا TELEGRAM BETA، المتاح لمنصات تشغيل الهواتف الذكية أندرويد و ios، والذي يحمل الرقم 8.0 في اختبار المزيد من خيارات الاتصال و إدارة الدردشات و موجز الأخبار، التي يضيفها المطورون إلى برنامج المراسلة.

ميزات تطبيق تيليجرام بيتا 8.0 الجديدة

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يجلب الإصدار التجريبي من تطبيق تيليجرام بيتا 8.0، العديد من الميزات الجديدة من بينها:

-ميزة المخطط الزمني: ضمن إصدار تطبيق تيليجرام المحدث، يمكنك الانتقال سريعا إلى القناة الإخبارية غير المقروءة التالية، وفي نهاية قراءة واحدة، اسحب لأعلى للتبديل إلى قراءة أخرى لم يتم عرضها بعد، وتعمل الوظيفة مع كل من القنوات الموجودة في المجلد والقائمة العامة للمحادثات.

-إعادة توجيه الرسائل بدون اسم المرسل: الآن يمكنك إخفاء اسم المرسل في الرسالة المعاد توجيهها إلى دردشات الآخرين، كانت هذه الوظيفة متاحة منذ فترة طويلة في العديد من برامج المراسلة المنافسة، ولتفعيل الميزة، ما عليك سوى النقر فوق الرسالة في الدردشة المحددة، ولا يزال توفر الأداة محدودا.

-وضع العلامات الإعلانية: في بعض المنشورات ظهر النقش برعاية، ووضع علامة على الرسائل الإعلانية، وقد يكون هذا نذيرا لدفع ميزة الإعلانات في خدمة الرسائل المجانية، ولقد أشار مؤسس تيليجرام بافيل دوروف في وقت سابق إلى إمكانية ظهور الإعلانات على المنصة.



-القدرة على تسجيل الدردشات الصوتية: وظيفة غير عادية تسمح لك بتسجيل الدردشات الصوتية إلى جانب الموسيقى التصويرية للمحادثات الصوتية، ولكن أيضا تسلسل الفيديو المصاحب، وسيسمح لك تيليجرام التسجيل في الوضعين الرأسي والأفقي.

-تحريك الرسائل باستخدام لوحة متدرجة: عند إرسال الرسائل على تيليجرام، يتحول تدرج من عدة ألوان إلى رسم متحرك.

-مجموعة مختارة من صور GIF المشابهة للرموز التعبيرية: بدلا من رمز تعبيري أو ملصق؛ يمكنك الآن تحديد صورة GIF ذات معنى مشابه بطريقة سريعة، بالإضافة إلى عرض عملية اختيار الملصق في شريط الحالة.

تيليجرام قصة نجاح مستمرة على مدار 8 سنوات

أعلن “بافيل دوروف” الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق تيليجرام Telegram، الذي قام بإنشائه منذ 8 سنوات، في عام 2013، قد احتل المرتبة السابعة في ترتيب التطبيقات الأكثر تنزيلًا على مستوى العالم في نهاية العام الماضي.

ومنذ عام 2013، وتطبيق تيليجرام يتطور بنشاط ويتيح لك برنامج المراسلة المجاني عبر الأنظمة الأساسية للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تبادل الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة، وتنظيم مكالمات فيديو جماعية لـ 1000 مشاهد، وإجراء محادثات صوتية مع ملايين المستمعين، وأكثر من ذلك، وأشار “بافيل دوروف” إلى أن المنصة ستستمر في التطور.