نشرة المحافظات | تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدى على محام..انهيار عقار في الإسماعيلية.. وعامل يذبح شقيقته بسوهاج

شهدت المحافظات عدة أخبار وأحداث بداية من الساعات الأولى من اليوم الاحد ؛ يستعرضها صدى البلد في التقرير التالي:

إحالة المتسببين في انهيار عقار الإسماعيلية للنيابة العامة



قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل، تحت الإنشاء، بعزبة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية، إلي النيابة العامة للتحقيق في الحادث.



تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محام داخل قسم المنتزه بالإسكندرية



قررت نيابة الإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محام داخل قسم شرطة المنتزة أول ١٥ يوما.



إنقاذ 50 سلحفاة بحرية صغيرة وإعادتها لمياه البحر في العريش



نجح عدد من الشباب بمدينة العريش بشمال سيناء في إعادة عدد من السلاحف البحرية الصغيرة، إلي مياه البحر لاستكمال دورة حياتها من جديد، وذلك بعد العثور عليها داخل حفرة علي شاطئ البحر بمنطقة المساعيد.

محافظ القاهرة: لن نسمح بأي أخطاء في منظومة النظافة وننتظر تغييرا جذريا



عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً مع كل من ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة " ارتقاء " وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وصول السفينة السياحية Scenic eclipse لميناء شرم الشيخ



استقبل ميناء شرم الشيخ البحري اليوم، الأحد، السفينة السياحية Scenic eclipse وعلى متنها 63 سائحا و181 فرد طاقم، وهي بطول 168 مترا، غاطس 5.6 متر، ويرفع علم بهاماس قادمة من ميناء العقبة، وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ وتموين وقود وتغيير بعض أفراد الطاقم.

وزير الآثار والسفير الأمريكي يفتتحان وكالة الجداوى الأثرية بالأقصر.. فيديو



افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والسفير الأمريكي بالقاهرة والمستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم والأمين العام للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري ، وكالة الجداوى الأثرية بجنوب الأقصر.

مصرع شاب سقط أثناء نومه من الطابق الرابع.. وإصابة سيدة سقطت من شرفة شقتها



أصيبت سيدة بكدمات وكسور عقب سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمدينة منيا القمح خلال قيامها بأعمال تنظيف الشقة حيث اختل توازنها وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

عامل يذبح شقيقته أمام المارة بسوهاج



لقيت ربة منزل ثلاثينية مصرعها ذبحًا، بالشارع أمام المارة بناحية الشيخ عبدالله بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وذلك على يد شقيقها؛ إثر شكه في سلوكها عقب طلاقها من زوجها لذات السبب.