المجلس بحث الاستعداد للعام الدراسي.. جامعة مطروح تنضم لعضوية اتحاد الجامعات الإفريقية

جامعة مطروح تنضم لمؤتمر رؤساء الجامعات المصرية الناطقة بالفرنسية

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس مجلس جامعة مطروح، حصول جامعة مطروح على عضوية اتحاد الجامعات الإفريقية، مضيفًا أنه تمت الموافقة على انضمام الجامعة إلى مؤتمر رؤساء الجامعات المصرية الناطقة بالفرنسية التابع لاتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة في مدينة مرسى مطروح.



ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لكليات الجامعة في المجلات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدة Scopus، قاعدة Web of Science (WOS).



وأشاد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار، بنجاح زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة، مؤكدًا على إشادة الوزير بما تم من إنجازات بمنشآت الجامعة بالكيلو ٩ شرق مدينة مرسى مطروح.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة استكمال أعمال الصيانة بمنشآت كليات الجامعة، استعدادًا للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، مؤكدًا ضرورة استكمال التطعيم لمن لم يتم تطعيمه من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ضد فيروس كورونا المستجد، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.



وأشار النجار إلى أنه تم محو أمية ٣٤٥ دارسًا، من إجمالي ٤٢٥ دارسًا بنسبة ٨١٪ من الحاضرين للامتحانات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.



ووافق المجلس على منح أربعة طلاب بكلية الطب البيطري، درجة دبلوم الكيمياء الحيوية فصل ربيع ٢٠٢١، بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على منح ثلاث طالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة قسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبتان بالكلية درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة قسم العلوم النفسية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح خمسة طلاب درجة الدبلوم الخاص تخصص الإرشاد النفسي، ومنح اثنتا عشر طالبًا درجة الدبلوم الخاص تخصص طفل غير عادي.