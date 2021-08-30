في " جوال " .. الأهالي تضبط القرد الهارب في المنوفية.. فيديو

تمكن أهالي قرية ميت عفيف التابعه لمركز الباجور في محافظة المنوفية، من ضبط قرد آثار الذعر في قرية مجاورة تدعي ميت البيضاء وتجول بين الأشجار حتي وصل إلي ميت عفيف

وداخل جوال وضع الأهالي القرد وسط تجمع كبير من الأطفال والكبار، حيث تم تسليمه الي قسم الشرطة بحضور مندوب من الطب البيطرى.

وأكد مصدر بمدينة الباجور، أنه تم تسليم الفرد الهارب الي مركز الشرطه لحين اتخاذ الإجراءات اللازمه لتسليه الي المختصين بالطب البيطرى.

وتداول عدد من أهالي قرية ميت البيضاء بمركز الباجور في محافظة المنوفية فيديو يظهر فيه قرد يتجول علي أشجار داخل القرية.

وظهر أحد القرود وسط الأراضي الزراعية بالقرية وسط حالة من الذعر بين الأهالي الذين أكدوا ظهور أكثر من قرد في أكثر من مكان بقريتي ميت العطف وميت البيضا.



