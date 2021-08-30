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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

برج العذراء من الأبراج التى تحب مساعدة الآخرين بدون مقابل ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 30 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


 ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 30 أغسطس 

 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 30 أغسطس  فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي، أنت أيضا محب للحياة، وتبحث عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء.. قد تكون متعدد المواهب لذا عليك أن تنظم جهودك وترتب أولوياتك!.

نصيحة: عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
 

توقعات برج العذراء ليوم 30 أغسطس

من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. في بداية الأسبوع ، ستكون قلقًا جدًا بشأن شيء ما.

 قد يكون قلقك مرتبطًا بالعائلة أو العمل و سيكون عبء المسؤوليات على عاتقك في المكتب و من المحتمل أيضًا ألا يكون موقف الرئيس جيدًا تجاهك خلال هذه الفترة.

 في مثل هذه الحالة ، حتى القليل من الإهمال تجاه العمل يمكن أن يزيد من مشاكلك ف حاول إكمال حتى أصغر المهام بعقل هادئ وصبر. هذه المرة ستكون عصيبة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية. 

من ناحية أخرى، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا، فقد تكون هناك عقبات ورقية في بعض أعمالك المهمة ومع ذلك ، لا داعي للقلق كثيرًا بمجرد حل مشكلتك. 

سيكون خصومك نشطين خلال هذه الفترة ، يجب أن تكون حذرًا. سيكون وضعك المالي أفضل من المعتاد ، إذا كنت تريد التخلص من ديونك في أسرع وقت ممكن ، فعليك اتخاذ قراراتك المالية بحكمة.

فى النهاية  للبقاء بصحة جيدة ، عليك الابتعاد عن التوتر.

 

مواليد برج العذراء مواليد يوم 30 أغسطس أسرار شخصية مواليد يوم 30 أغسطس شخصيتك من تاريخ ميلادك أكتشف ماذا يخبئه برجك

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