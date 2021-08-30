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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تستضيف اجتماعًا وزاريًا «افتراضيًا» بشأن أفغانستان

تستضيف الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، اجتماعًا وزاريًا "افتراضيًا" مع الشركاء بشأن أفغانستان.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون تنسيق التوجه الخاص بأفغانستان متناسقًا للأيام والأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.


وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين. ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان. قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا و المدنيين الأبرياء في كابول، و فعلنا. هذه الضربة لن تكون الأخيرة. سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".


وتابع: الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعا. أخبرني قادتنا أن هجوما (جديدا) مرجحٌ جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة. وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، و تأكدت من امتلاكهم كل السلطات و الموارد و الخطط لحماية رجالنا و نسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم و يُرجعون أفرادنا بأمان.

 

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن أغلب الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات بلادهم في أفغانستان حتى إتمام إجلاء جميع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.


ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسستا إيبسوس وشبكة إيه بي سي الأمريكيتان ونشرت نتائجه  فإن نحو 70% من الأمريكيين يتبنون هذا الرأي في مقابل 28٪ من المشاركين يرون عدم بقاء القوات طويلاً.


من ناحية أخرى، أعرب 60 % من الأمريكيين عن رفضهم لطريقة تعامل الرئيس بايدن مع أفغانستان مقابل 38 ٪ يؤيدونه.


وتم إجراء الاستطلاع يومي 27 و 28 أغسطس الجاري بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وأكثر من 150 أفغانيا يوم الخميس الماضي.

واشنطن أحداث أفغانستان نيد برايس

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