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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة.. ميدو يهاجم أحمد مجاهد بسبب شيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون الظهور مع إبراهيم فايق ..رحيل أجايي ومروان محسن عن الأهلي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإفريقية والعالمية.

أحمد مجاهد يكشف موعد حسم مصير كأس مصر وموقف السوبر

كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري  موعد حسم مصير كأس مصر ، وكذلك موقف الجبلاية من إقامة مباراة السوبر المصري  الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش.

 

تضامنا مع شيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون الظهور مع إبراهيم فايق

اعتذر لاعبى الزمالك عن عدم الحضور فى برنامج جمهور التالتة مع الاعلامي ابراهيم فايق، وذلك  تضامنا مع قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذى تم إيقافه 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدورى.
 

عقب قرار إيقافه.. هل يحق لشيكابالا اللعب خارج مصر؟ اتحاد الكرة يجيب

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، عن أحقية محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل لأي ناد الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافه.
 

هل سيحصل الشناوي على 47 مليون سنوياً؟ الأهلي يقرر تعديل عقد حارسه

قال الإعلامي مجدي عبدالغني، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر تعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

ميدو لـ أحمد مجاهد بعد إيقاف شيكابالا: "أنت كدا بتبطله كورة وبتدبحه".. شاهد

تحدث أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق، عن قرار اتحاد الكرة المصري ضد محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب القلعة البيضاء.

 

موعد تجديد عمرو السولية مع الأهلي ورحيل مروان محسن.. تفاصيل

قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن موقف اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية مازال لم يتحدد.
 

أبرزها كأس الأمم الافريقية .. بطولات سيغيب عنها شيكابالا عقب قرار إيقافه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمود عبد الرازق حسن" شيكابالا"، لاعب نادي  الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

موقع صدى البلد أحمد مجاهد كأس مصر شيكابالا الزمالك الشناوي الأهلى عمرو السولية

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