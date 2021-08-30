ارتفاع جديد.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 30-8-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن بمقدار يتراوح بين 1:3 جنيهات للكيلو الواحد، وارتفعت أيضًا أسعار البيض بمقدار يتراوح بين 0.50:3 جنيهات في سعر الكرتونة، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد..

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 18 و 19جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 43 و 44 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم:

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 35 و36 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين 39 و 40 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 50 و 51 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم:

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.75 و6 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 جنيه و 5.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.