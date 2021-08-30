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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 30-8-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 30-8-2021

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 30 – 8 – 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر الطماطم إلى 5.2 جنيه للكيلو الواحد ، والبطاطس إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 25 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

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وسجلت أسعار الخضراوات اليوم  ..ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 والألوان بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

وأسعار الخضراوات اليوم  ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والبلدي 5 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

 

أما أسعار الفاكهة اليوم الاثنين ،  فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيها، والجوافة إلى 8 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 9 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و60 جنيها للأنواع المختلفة.

 

كما سجلت أسعار الفاكهة.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ18 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35جنيها للكيلو، والكيوي إلى26 جنيها للكيلو.

اسعار اسعار الخضروات اليوم سوق العبور الخضروات الفاكهه البطاطس ليمون الطماطم البصل

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