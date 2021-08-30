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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 سبتمر بدء تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن بدء التسكين الورقي للطلاب القدامي بالمدن الجامعية، للعام الجامعي 2021/2022، وذلك فى الفترة من ١٢ إلى ٢٣ سبتمبر القادم.

وقال "عبد الخالق"، أنه سيتم تسكين طلاب الكليات العملية والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلي من داخل وخارج المحافظة، بالإضافة إلى تسكين طلاب الكليات النظرية من خارج المحافظة فقط والحاصلين على تقدير جيد جداً فأعلى، ولن يتم قبول أي طالب أو طالبة من داخل المحافظة، حتى وإن كان مقيم بالمدن الجامعية بالعام الماضي عن طريق الأبحاث الإجتماعية أو غيرها.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة لمواعيد الفحوص الطبية   "للطالبات" ستكون يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر القادم، لكليات العلوم، الصيدلة، حاسبات ومعلومات، الهندسة، التجارة والحقوق، ويوم الإثنين الموافق ١٣ من نفس الشهر سيكون لكليات التمريض، الطب البيطري، الزراعة والتكنولوجيا والتعليم.

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وأضاف أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ سبتمبر لكليات التربية، الآداب، الآثار والتربية النوعية، أما الطالبات من كليات الطب البشري، التربية الرياضية والألسن سيكون موعد الكشف الطبي لهم يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر القادم، لافتاً أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق ١٦ سبتمبر موعداً لتخلفات جميع الكليات، علي أن يتم توقيع الكشف الطبي بالقاعة الزجاجية بمدينة الطالبات.

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أن المواعيد الخاصة بالفحوص الطبية "للطلاب" ستبدأ الأحد ١٩ سبتمبر القادم للطلاب من كليات الزراعة، العلوم، حاسبات ومعلومات والتمريض، والإثنين الموافق ٢٠ من نفس الشهر لطلاب كليات التكنولوجيا والتعليم، الهندسة، الصيدلة، الآثار والألسن، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الكشف الطبي أيضاً للطلاب من كليات الطب البشري، الآداب، التربية، الحقوق، والتربية الرياضية يوم الثلاثاء ٢١ من نفس الشهر.

بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ سبتمبر القادم للتخلفات من جميع الكليات، على أن يتم توقيع الكشف الطبي أيضاً للطلاب بالقاعة الزجاجية بمدينة الطالبات.

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