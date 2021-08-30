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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يلتقي بوزير المالية لبحث دعم صندوق النظافة وصرف مستحقات العاملين

محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير المالية لدعم صندوق النظافة بـ 5 ملايين جنيه

فودة مع المحافظ
فودة مع المحافظ

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، لبحث دعم صندوق النظافة بمبلغ ٥ مليون جنيه لصرف مستحقات العاملين بجنوب سيناء.

ووعد وزير المالية بالدعم المقرر، ووعد وزير المالية محافظ جنوب سيناء ببحث ودراسة طلب المحافظة الاستعانة بـ٢٠ عاملا من خارج الجهاز الإداري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف العاملين بالدفعة الرابعة على الصناديق والحسابات الخاصة وأكد الوزير علي دراسة الموضوع بمجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع ايضاً عرض استبدال السيارات الكهنة بسيارات جديدة وأشار الوزير بمخاطبة وزارة التخطيط .

كما قام المهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني بعرض موقف مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ،وأبدى الوزير إعجابه بالمبنى وأعطي أفكار جديدة تفيد المبنى.

حضر اللقاء محمود ابراهيم مدير عام المديرية المالية بالمحافظة، وطارق عبد الله مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني .
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فودة مع المحافظ

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اللواء خالد فودة الدكتور محمد معيط وزير المالية دعم صندوق النظافة

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