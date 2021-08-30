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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

إبراهيم الصياد وكيلا لكلية طب بنات الأزهر بدمياط لشئون التعليم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم محمود أبو الحسن الصياد الأستاذ بقسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بدمياط ومدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، للقيام بعمل وكيل كلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط لشئون التعليم والطلاب. 


تدرج وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان من المتفوقين  والتحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1993م بتقدير عام جيد جدا. 


وعين طبيبا مقيما بقسم جراحة الاطفال بكلية الطب، وحصل على درجة الماجستير في جراحة الاطفال ابريل 1996 –بتقدير جيد جدا، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم جراحة الاطفال واستكمل مشواره العلمي في الدراسات العليا، حتى حصل على درجة الدكتوراه فى  ابريل 2007 م، وعين مدرسا  بكلية طب بنين الأزهر بدمياط (2007- 2013)، ثم رقى إلى درجة أستاذ مساعد بقسم الجراحة (جراحة أطفال) بكلية طب الأزهر بدمياط (2013-2018)  ثم رقى لدرجة أستاذ واصبح رئيسا لوحدة جراحة الأطفال بكلية طب الازهر بدمياط في عام  2018 م.


حصل وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط الجديد على العديد من الدورات التدريبية المعتمدة  من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء فى التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى، و دوررة الجودة فى نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى، ودورة  الجودة فى المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى، ودورة التخطيط الاستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى، بجانب حصوله على دبلومة أدوات النجاح (success tools diploma ) من مركز سمارت الدولى للتنمية البشرية فى ابريل 2012 م. 


عين نائبا لمدير عام  مستشفى جامعة  الازهر بدمياط الجديدة فى الفترة من 26/4/2011  وحتى 21/5/2012 م. 
وهو عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال (EPSA) ومدير وحدة الجودة بكلية طب الأزهر بدمياط حتى 5-6-2018 م.


حاضر وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط في العديد من الكليات شملت كلية طب الأزهر بدمياط، وكلية  التمريض جامعة بورسعيد، وتولى وكيل كلية الطب الجديد رئاسة تحرير المجلة الدولية للفنون الطبية الصادرة عن كلية طب الازهر بدمياط. 


كما تولى الصياد إدارة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة  بداية من 5 سبتمبر 2019  وحتى اليوم. 


وحصل الصياد على شهادة دبلوم ادارة المنظمات الصحية  كلية التجارة – جامعة دمياط – 2014
دبلومة ادارة الجودة الشاملة : أكاديمية السادات للعلوم الادارية – بورسعيد – 2015. 

وحصل على دورة بروتوكولات زيارة المراجعة الخارجية : الدورة التطبيقية لمؤسسات التعليم العالى والمعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ودبلوم تدريب المدربين المحترفين ( (Training of professional trainers   من أكاديمية أى ليرن الدولية بتقدير امتياز   نشر العديد من الابحاث الطبية فى المجلات والدوريات المحلية والدولية.


أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال جراحات الأطفال، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

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