"القبس": الكويت ستخاطب مصر لتحديد عدد المسافرين إليها

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن الكويت ستخاطب عددا من الدول بينها مصر بشأن تحديد كوتا الأعداد المقترحة للمسافرين إليها.

وعملت الصحيفة من مصادر مطلعة أن السلطات في مطار الكويت الدولي حددت "كوتا" بأعداد القادمين من الهند الى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستيعابية للقادمين بالمطار إلى 10 آلاف راكب يوميا.

وقالت المصادر إن النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والهندية المقترحة ستكون بواقع 760 راكبا قادماً إلى البلاد في الأسبوع، منها 380 راكبا لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران الهندية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات المطار بانتظار موافقة الجانب الهندي على الأعداد المقترحة، تمهيداً لجدولة وانطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين.

وأوضحت أنه سيتم مخاطبة سلطات الطيران المدني في مصر وسيرلانكا وبنجلاديش وباكستان والنيبال لتحديد كوتا الأعداد المقترحة للقادمين إلى البلاد.