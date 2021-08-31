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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص|الرباع الأردني عمر قرادة: ذهبية بارالمبياد طوكيو لم تكن سهلة ومذاقها مختلف

الرباع الأردني عمر
الرباع الأردني عمر قرادة

كشف عمر قرادة لاعب منتخب الأردن البارالمبي لرفع الأثقال، عن أن تحقيقه لذهبية بارالمبياد طوكيو في وزن 49 كجم لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن لها مذاق خاص بالنسبة له.

 

وقال الرباع الأردني عمر قرادة، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن ذهبية بارالمبياد طوكيو هي الأغلى على الاطلاق طوال مسيرته الرياضية حيث كان يسعي لتحقيقها منذ بدء مسيرته الأولمبية في بكين 2008.

 

وأوضح عمر قرادة أن المنافسات في طوكيو كانت صعبة للغاية حيث كان يضم ميزان 49 كجم- الذي خاض فيه المنافسات- عدد من أبطال العالم مما صعب مهمته في الوصول الي الميدالية الذهبية ومنصة التتويج الأولمبية.

 

وأكد عمر قرادة أنه أعد مبكرا لبارالمبياد طوكيو من أجل تحقيق الميدالية الذهبية، حيث كان يتمني حصدها بعد فضيتي بكين 2008، وريو دي جانيرو 2016، قائلا “للذهب فرحة مختلفة ومذاق خاصة كنت اتمني تذوقه”.

 

ووجه عمر قرادة رسالة الي الرياضين البارالمبين، قائلا: "حارب من أجل حلمك فستصل في النهاية" مؤكدا ان الأبطال البارالمبين ذوو إرادة وتحدٍّ يجب علي الجميع أن يحترمه حتي في حالة إخفاقهم.

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أول ميدالية عربية .. الأردني عمر قرادة يتوج بذهبية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

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بارالمبياد طوكيو.. التونسي رواي جبابلي يتوج بالميدالية الفضية في منافسات 1500 متر

عمر قرادة يحقق أول ذهبية للأردن والعرب في طوكيو 

وتوج عمر قرادة  بطل منتخب الأردن لرفع الأثقال البارالمبية بالميدالية الذهبية ، ضمن منافسات وزن 49 كجم ، في دورة الألعاب البارالمبية والجارية حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح "قرادة" في انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن نجح في رفع 173 كجم متفوقاً على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ ، والذي رفع نفس الوزن ولكن  "قرادة" تفوق باعتبار أن وزن جسمه أقل من اللاعب الفيتنامي.

وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى للأردن والعرب في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تشهد مُشاركة 234 لاعبا ولاعبة يُمثلون 18 دولة عربية.

كما تعتبر هذه هي الميدالية الثالثة التي يحققها البطل عمر قرادة في دورات الألعاب البارالمبية وذلك بعد فضيتين حققهما في نسخة بكين عام 2008 وريو عام 2016.

وأصبح الأردن يمتلك في رصيده بالألعاب البارالمبية ميداليتين ذهبيتين حيث تعتبر ذهبية "قرادة" هي الأولى منذ ذهبية مها البرغوثي في كرة الطاولة بنسخة سيدني عام 2000.

عمر قرادة منتخب الأردن لرفع الأثقال البارالمبي بارالمبياد طوكيو بكين 2008 ريو دي جانيرو 2016 دورة الألعاب البارالمبية

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